Lula edita MP que destina R$ 6 bilhões em crédito do BNDES para compra de caminhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória 1.328, que destina R$ 6 bilhões a linhas de financiamento do BNDES para aquisição de caminhões novos ou seminovos por pessoas físicas e jurídicas. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta terça-feira, 16.

A MP determina que as linhas de financiamento deverão atender a critérios de conteúdo nacional mínimo e sustentabilidade ambiental, social e econômica definidos pelo Ministério Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).