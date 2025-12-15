Estado prepara leilões de imóveis em Fortaleza e Ibiapaba

ARENA Castelão é um dos equipamentos que estão na lista de ativos para gerar arrecadação ao Estado / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar), estatal vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) e responsável pela gestão dos ativos imobiliários e mobiliários do Governo do Estado, prepara editais de leilões de imóveis públicos em Fortaleza e na Serra da Ibiapaba. As alienações fazem parte da reorganização do portfólio imobiliário estadual.

Paralelamente, a companhia mapeia áreas para projetos de habitação social, em articulação com a Secretaria das Cidades (SCidades). A modelagem poderá envolver Parcerias Público-Privadas (PPPs) — formato em que o setor privado constrói e administra as unidades, enquanto o Estado assume parte das contrapartidas contratuais.

Patrimônio das estatais soma R$ 5,8 bilhões

Em relação às estatais do Ceará, o boletim de participações elaborado pela própria CearaPar indica que o Estado possui participação em 11 empresas, com R$ 5,8 bilhões de patrimônio líquido em 2023.

Ematerce passou por retração e segue em recomposição

Sobre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão rural do Ceará (Ematerce), que chegou a registrar retração entre 2019 e 2023 devido à interrupção de serviços que geravam receita, como capacitações e orientação técnica durante a pandemia. Foi a única das 11 companhias, seja na modalidade estatal ou de capital misto, a apresentar déficit.



Neste modelo, o Estado adianta parte do valor que tem a receber por meio de venda ou transferência estruturada de créditos a investidores, seguindo regras de análise jurídica e de mercado. Não há definição de cronograma de operação até a conclusão dos estudos.

Mas a meta revelada ao O POVO era recuperar pelo menos R$ 500 milhões dos mais de R$ 21 bilhões do montante que o Executivo tem a receber em débitos diversos. Estudos de naming rights avançam para etapa de valoração

Já os estudos para a venda de naming rights — modelo em que uma empresa paga para associar seu nome a um equipamento público — envolvendo a Arena Castelão, o Centro de Formação Olímpica (CFO) e as Vilas Sociais prosseguem.