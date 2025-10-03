Centec e Secitece têm mais de 2,5 mil vagas abertas em cursos de qualificação profissional

Foco é tanto para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho quanto para quem quer empreender / Crédito: Ascom Centec/Divulgação

O Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) estão com mais de 2,5 mil vagas abertas em cursos de Formação Inicial e Continuada, com oportunidades nas modalidades presencial e online. As turmas serão iniciadas a cada nova semana do mês de outubro nos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs). Segundo nota do Centec, os cursos de Formação Inicial e Continuada “são uma oportunidade para quem busca iniciar uma nova carreira, atualizar conhecimentos ou adquirir habilidades específicas”.

A propósito dos cursos, estão sendo oferecidas formações tais como: Pilotagem de drone;

Desenvolvedor Front End;

Costureiro;

Redes Sociais para Negócios;

e Design de Sobrancelhas. Ainda conforme comunicado do Centec, “além das 29 unidades da Rede CVT, a oferta de cursos é ampliada por meio de parcerias com prefeituras e entidades da sociedade civil, levando qualificação a comunidades e distritos vizinhos”. Serviço Cursos Presenciais: a inscrição deve ser feita diretamente na sede dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) que oferecem as turmas.