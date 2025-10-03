Centec e Secitece têm mais de 2,5 mil vagas abertas em cursos de qualificação profissional

Centec e Secitece têm mais de 2,5 mil vagas abertas em cursos de qualificação profissionalTurmas serão iniciadas a cada nova semana do mês de outubro nos Centros Vocacionais Tecnológicos, os CVTs
O Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) estão com mais de 2,5 mil vagas abertas em cursos de Formação Inicial e Continuada, com oportunidades nas modalidades presencial e online.
As turmas serão iniciadas a cada nova semana do mês de outubro nos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs). Segundo nota do Centec, os cursos de Formação Inicial e Continuada “são uma oportunidade para quem busca iniciar uma nova carreira, atualizar conhecimentos ou adquirir habilidades específicas”.
A carga horária dos cursos varia de 40 a 160 horas, com foco tanto na teoria quanto na prática, além de serem direcionados tanto para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho quanto para quem quer empreender.
Os cursos são gratuitos e voltados, majoritariamente, para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Podem participar candidatos que morem no Ceará, tenham mais de 16 anos e atendam aos requisitos de escolaridade e pré-requisitos exigidos por cada curso.
A propósito dos cursos, estão sendo oferecidas formações tais como:
- Pilotagem de drone;
- Desenvolvedor Front End;
- Costureiro;
- Redes Sociais para Negócios;
- e Design de Sobrancelhas.
Ainda conforme comunicado do Centec, “além das 29 unidades da Rede CVT, a oferta de cursos é ampliada por meio de parcerias com prefeituras e entidades da sociedade civil, levando qualificação a comunidades e distritos vizinhos”.
Serviço
Cursos Presenciais: a inscrição deve ser feita diretamente na sede dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) que oferecem as turmas.
Cursos Online: o processo é realizado pela plataforma Centec Academy, no site centec.org.br.
