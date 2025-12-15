Latam abre vagas para pilotos de aviões da Embraer com bônus de R$ 160 mil

A empresa pagará, uma única vez, um bônus de contratação de R$ 160 mil para comandantes e de R$ 80 mil para copilotos aprovados. As inscrições estarão abertas até 4 de janeiro de 2026 na página Trabalhe Conosco da Latam. Os profissionais serão admitidos a partir de fevereiro do ano que vem.

A Latam abriu nesta segunda-feira, 15, um processo seletivo para contratar comandantes e copilotos que irão operar as aeronaves da Embraer que passarão a integrar a frota da companhia aérea no último trimestre de 2026.

Entre os requisitos para o cargo de comandante estão experiência mínima de 5 mil horas de voo em linhas aéreas regulares, sendo ao menos 3 mil horas em aeronaves a jato e, no mínimo, 500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o Embraer E195-E2. Para os copilotos, a exigência é de ao menos 500 horas totais de voo de avião.

Em setembro, a Latam já havia anunciado um acordo para aquisição de até 74 aeronaves E195-E2, de corredor único. O pedido inclui 24 encomendas firmes, avaliadas em US$ 2,1 bilhões (a preço de tabela), além de 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começam no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil, com potencial de inclusão de outras afiliadas do grupo.

Atualmente, a Azul é a única companhia aérea a operar aeronaves da Embraer no Brasil. Antes mesmo da abertura das novas vagas, o Estadão apurou que, em setembro, cerca de 40 profissionais deixaram a Azul - aproximadamente 90% deles para a Latam. Com a entrega dos E195-E2 prevista para o ano que vem e a abertura do processo seletivo, mais pilotos podem migrar da Azul para a concorrente.

A Latam é hoje a maior empregadora do setor aéreo nacional, com mais de 22 mil funcionários, incluindo 2,3 mil pilotos e 5,2 mil comissários de voo, segundo dados da própria companhia aérea.