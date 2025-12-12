UFCA lança concurso para 13 vagas de técnico-administrativo

As vagas são distribuídas entre a ampla concorrência, candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e pessoas com deficiência / Crédito: Reprodução Facebook

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) lançou concurso público para o provimento de 13 vagas em cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades abrangem funções de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 4,9 mil, além de auxílio-alimentação.