Fed divulga lista confirmando apontamento de presidentes e vice-presidentes de distritais

Após uma revisão abrangente pelos conselhos de diretores dos bancos regional do Federal Reserve (Fed), e a concordância unânime dos membros do Conselho da instituição, o BC americano anunciou nesta quinta-feira, 11, a recondução dos presidentes e primeiros vice-presidentes das distritais.

Por lei, todos os presidentes e primeiros vice-presidentes servem mandatos de cinco anos, com cada um dos mandatos atuais expirando em 28 de fevereiro de 2026. Em dezembro de 2024, o conselho de diretores de cada distrital iniciou um processo para avaliar seu presidente e primeiro vice-presidente em várias dimensões de desempenho.