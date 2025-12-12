13⁰ dos servidores do Ceará e salário serão antecipados neste mês

13º deve injetar cerca de R$ 2,7 bilhões na economia do Estado (Foto: Thais Mesquita/OPOVO) / Crédito: THAÍS MESQUITA

O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais do Ceará foi antecipado para o dia 17 de dezembro, em uma mudança que adianta em dois dias a data inicialmente prevista para o depósito, como parte das ações de gestão financeira de fim de ano no Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além disso, a folha salarial de dezembro será quitada mais cedo, no dia 30 deste mês, ao invés de janeiro, como costuma ocorrer, garantindo mais recursos em circulação antes das festividades de fim de ano.