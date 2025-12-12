13⁰ dos servidores do Ceará e salário serão antecipados neste mês

13⁰ dos servidores do Ceará e salário de dezembro serão antecipados neste mêsO anúncio foi realizado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que estima injeção de R$ 2,7 bilhões com as antecipações
O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais do Ceará foi antecipado para o dia 17 de dezembro, em uma mudança que adianta em dois dias a data inicialmente prevista para o depósito, como parte das ações de gestão financeira de fim de ano no Estado.
Além disso, a folha salarial de dezembro será quitada mais cedo, no dia 30 deste mês, ao invés de janeiro, como costuma ocorrer, garantindo mais recursos em circulação antes das festividades de fim de ano.
A decisão, que beneficia cerca de 180 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas, foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT), após articulações com as equipes da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).
Inicialmente, a segunda parcela do 13º era esperada para o dia 19, na outra sexta-feira, pois a data limite cai no próximo sábado, 20. Agora, o novo cronograma antecipado passa a valer a partir desta sexta-feira, 12, reduzindo o intervalo até a data de crédito nas contas dos servidores.
No anúncio, Elmano também lembrou que a antecipação conjunta dos salários de novembro e dezembro e do 13º deve injetar cerca de R$ 2,7 bilhões na economia do Estado, movimentando o comércio e serviços locais em um período de grande circulação de renda.
Elmano comenta pesquisa eleitoral para o governo do Ceará em 2026 e possível embate com Ciro Gomes
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado