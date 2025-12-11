Peru: BC mantém taxa básica de juros em 4,25% pela terceira reunião consecutiva

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 4,25% ao ano pela terceira reunião consecutiva. O BC indicou que as decisões seguirão as informações mais recentes de inflação.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que a manutenção teve como contexto que, em novembro, a taxa mensal de inflação ficou de 0,11%, enquanto a taxa de inflação sem alimentos e energia foi de 0,06%. Tanto a taxa de inflação total quanto a sem alimentos e energia em doze meses permaneceram em 1,4% e 1,8%, respectivamente.