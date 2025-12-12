Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

App do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira

Quem tenta acessar o banco pelo app, recebe a mensagem: "Desculpe, não é possível acessar app agora, mas já estamos trabalhando para resolver"
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

O aplicativo do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira, 12. Relatos de clientes do banco dão conta de que os problemas de acesso foram detectados principalmente no aplicativo do banco.

As primeiras reclamações foram registradas por volta das 6 horas.

Bradesco caiu? Entenda o que aconteceu

Por volta das 8h40min, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 2.256 reclamações sobre a ferramenta do banco. 

Clientes que tentam acessar o banco pelo aplicativo, recebem a mensagem: "Desculpe, não é possível acessar app agora, mas já estamos trabalhando para resolver".

Nas redes sociais, os usuários compartilham reclamações e dicas acerca do problema. Confira alguns relatos feitos no X (antigo Twitter): 

— Marcos Veiga (@markbr89) December 12, 2025

 

De acordo com os relatos, a instabilidade impede o acesso às contas, e, consequentemente, a realização de transações via PIX ou TED, o pagamento de boletos, a visualização de saldo e outras operações.

Em resposta às menções no X, o perfil oficial do Bradesco pediu que os clientes acessem o serviço mais tarde. Segundo o banco, "equipes estão atuando para regularização o mais breve possível".

"Os apps PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) do Bradesco apresentam momentos de intermitência. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível", disse o banco ao Uol.

Pioneiro em canais digitais, o Bradesco já havia enfrentado problemas com instabilidade em 31 de outubro e em 28 de novembro deste ano. (Com Agência Estado)

