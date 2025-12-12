App do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira

Aplicativo do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feiraQuem tenta acessar o banco pelo app, recebe a mensagem: "Desculpe, não é possível acessar app agora, mas já estamos trabalhando para resolver"
O aplicativo do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira, 12. Relatos de clientes do banco dão conta de que os problemas de acesso foram detectados principalmente no aplicativo do banco.
As primeiras reclamações foram registradas por volta das 6 horas.
Bradesco caiu? Entenda o que aconteceu
Por volta das 8h40min, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 2.256 reclamações sobre a ferramenta do banco.
Clientes que tentam acessar o banco pelo aplicativo, recebem a mensagem: "Desculpe, não é possível acessar app agora, mas já estamos trabalhando para resolver".
Nas redes sociais, os usuários compartilham reclamações e dicas acerca do problema. Confira alguns relatos feitos no X (antigo Twitter):
É constrangedor o que esse app faz os clientes passarem.
Tive que largar as compras porque o app simplesmente não abre. Nem o app de cartões funcionando.@Bradesco todo mês a mesma coisa?
Se for manutenção porque não fazer na madrugada? pic.twitter.com/9h51bEMqII
Se vc tem conta no Bradesco tenho uma dica: sempre tenha dinheiro em outro banco. Vez ou sempre o aplicativo te deixa na mão e fica fora do ar. pic.twitter.com/GN8HxwXt34— Mateus (@mateusricarte) December 12, 2025
06h37 da manhã e o @Bradesco deixando a gente na mão pic.twitter.com/bpH2e4A2pt— NatyAlbuquerque (@Natybia78) December 12, 2025
De acordo com os relatos, a instabilidade impede o acesso às contas, e, consequentemente, a realização de transações via PIX ou TED, o pagamento de boletos, a visualização de saldo e outras operações.
Em resposta às menções no X, o perfil oficial do Bradesco pediu que os clientes acessem o serviço mais tarde. Segundo o banco, "equipes estão atuando para regularização o mais breve possível".
"Os apps PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) do Bradesco apresentam momentos de intermitência. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível", disse o banco ao Uol.
Pioneiro em canais digitais, o Bradesco já havia enfrentado problemas com instabilidade em 31 de outubro e em 28 de novembro deste ano. (Com Agência Estado)