App do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira

O aplicativo do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira, 12. Relatos de clientes do banco dão conta de que os problemas de acesso foram detectados principalmente no aplicativo do banco. As primeiras reclamações foram registradas por volta das 6 horas.

Por volta das 8h40min, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 2.256 reclamações sobre a ferramenta do banco. Clientes que tentam acessar o banco pelo aplicativo, recebem a mensagem: "Desculpe, não é possível acessar app agora, mas já estamos trabalhando para resolver". Nas redes sociais, os usuários compartilham reclamações e dicas acerca do problema. Confira alguns relatos feitos no X (antigo Twitter): É constrangedor o que esse app faz os clientes passarem.

Tive que largar as compras porque o app simplesmente não abre. Nem o app de cartões funcionando.@Bradesco todo mês a mesma coisa?

Se for manutenção porque não fazer na madrugada? pic.twitter.com/9h51bEMqII

— Marcos Veiga (@markbr89) December 12, 2025 Se vc tem conta no Bradesco tenho uma dica: sempre tenha dinheiro em outro banco. Vez ou sempre o aplicativo te deixa na mão e fica fora do ar. pic.twitter.com/GN8HxwXt34 — Mateus (@mateusricarte) December 12, 2025

06h37 da manhã e o @Bradesco deixando a gente na mão pic.twitter.com/bpH2e4A2pt — NatyAlbuquerque (@Natybia78) December 12, 2025