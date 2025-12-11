Preço da tarifa aérea cai 11% em três anos, aponta levantamento do MPor

Número de pessoas que utilizam o modal aéreo saltou 24% em três anos / Crédito: FCO FONTENELE

Levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aponta que a tarifa média da passagem aérea em voos nacionais teve redução de 11% entre janeiro e outubro deste ano em comparação com período equivalente de 2022.