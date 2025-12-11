Preço da tarifa aérea cai 11% em três anos, aponta levantamento do MPor

Preço da tarifa aérea cai 11% em três anos, aponta levantamento do MPorValor médio do bilhete aéreo comercializado em 2025 foi de R$ 642,19 contra R$ 721,57 registrado em 2022
Levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aponta que a tarifa média da passagem aérea em voos nacionais teve redução de 11% entre janeiro e outubro deste ano em comparação com período equivalente de 2022.
O valor médio das passagens comercializadas em 2025 ficou em R$ 642,19 contra R$ 721,57 registrado há três anos.
De acordo com o levantamento, os valores foram caindo progressivamente nos últimos três anos, sendo R$ 680,28 em 2023 e R$ 646,83 em 2024, sempre considerando a tarifa média no período de janeiro a outubro.
Conforme o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a queda reflete uma série de ações tomadas pelo governo federal.
“Negociamos com a Petrobras a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 40% dos gastos das companhias aéreas. Com isso, o preço do QAv em outubro deste ano ficou 29% menor que o valor registrado em outubro de 2022”, explica.
Ele acrescenta que nesse mesmo período, cresceu sete pontos percentuais o número de passagens com valor abaixo de R$ 500, chegando a mais da metade dos assentos vendidos. Assim, em três anos, o número de pessoas que utilizam o modal aéreo saltou 24%. De janeiro a outubro deste ano, mais de 83 milhões de turistas viajaram em voos comerciais pelo Brasil contra 67,1 milhões transportados em 2022.
“O avanço de 24% nesse indicador mostra o quanto conseguimos avançar em três anos. Se mantivermos a média de crescimento nos últimos dois meses do ano, a aviação doméstica vai ultrapassar a marca de 100 milhões no ano. Feito nunca antes alcançado na história do nosso país”, projetou Costa Filho.