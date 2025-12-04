TRF5 julga recurso do ICMBio da cobrança para entrar em Jeri

Cartazes lembraram que a economia local depende do turismo acessível. / Crédito: Pablo Cesares

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), no Recife, vai julgar na próxima terça-feira, 9 de dezembro, recurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O intuito da autarquia do Governo Federal é conseguir retornar a cobrança para entrar no Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ) até que a ação civil pública que discute o tema seja concluída.

Por enquanto, liminar de dezembro de 2024 reafirmada pelo TRF5 impede a imposição do ingresso de entrada, permitindo apenas a continuidade das obras de concessão e pagamentos apenas para atrações. Agora, a ação do ICMBio se trata de novo agravo de instrumento, cujo objetivo é contestar decisões interlocutórias. Estas não põem fim ao processo, mas podem causar prejuízo a uma parte. Assim, o tribunal vai reexaminar a decisão antes do julgamento final sobre o caso. O recurso do ICMBio, administradora do parque, vem após a Urbia Cataratas, empresa que ganhou em 2022 a concessão do PNJ, ter decisão desfavorável do TRF5, perdendo o direito de cobrança de entrada para acesso ao local até o fim da ação.

Para a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, que iniciou o processo contra a cobrança, hoje com o apoio dos Conselhos Comunitário e do Empresarial do Município, o novo recurso do ICMBio causou revolta entre moradores da região. Isso porque, como a Vila de Jericoacoara é circundada pelo parque e é de gestão municipal, a comunidade defende que cobrar ingresso para adentrar ao PNJ impacta a quem vai frequentar apenas a localidade, sem desfrutar das atrações sob concessão federal da Urbia. A não cobrança recebe apoio do Governo do Ceará, da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público Federal (MPF).

Sobre as obras, Prefeitura, Ministério Público e Defensoria Pública já tentaram argumentar pela ilegalidade das intervenções, mas a Justiça Federal confirmou a continuidade – posicionamento mantido de forma unânime pelo TRF5 ao julgar o primeiro recurso, da Defensoria, e depois replicado aos demais. Da cobrança na entrada da Vila, a Urbia recorreu. O pedido foi julgado no último dia 21 de outubro, quando o tribunal rejeitou, por 2 votos a 1, o restabelecimento do ingresso de acesso, mantendo válida a liminar que restringe a cobrança apenas aos atrativos. Delphine Estevenet, presidente do Conselho Empresarial da Vila de Jericoacoara, frisa que durante as audiências públicas de apresentação do projeto de concessão, o ICMBio, acompanhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prometeu “expressamente que: a cobrança seria feita apenas nos atrativos”, e que a entrada na Vila continuaria livre, “e o direito de ir e vir da comunidade jamais seria afetado.”