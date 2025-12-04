Processo com 120 vagas é aberto em Fortaleza pela Brisanet

Processo com 120 vagas é aberto em Fortaleza para empresa de telecomunicaçõesPor meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da Aldeota, o procedimento presencial é realizado para contratações pela Brisanet
A empresa cearense de telecomunicações Brisanet realiza na próxima terça-feira, 9 de dezembro, processo seletivo presencial com oferta de 120 vagas de emprego para Fortaleza, contemplando pessoas com deficiência (PcD).
A mediação é realizada pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) do bairro Aldeota, começando em dois horários: às 8h e às 13h.
Dentre os cargos, há oportunidades para
- Promotor de vendas externo
- Promotor de vendas de quiosque
- Operador de serviços de campo
- Operador de serviços de campo B2B (relação da empresa com outras empresas)
- Manutenção de fibra
- Operador de vendas e serviços de campo
- Operador de FWA
Porém, além das chances presenciais, há outras alternativas online, com entrevistas guiadas pelo recrutador de cada área:
- Desenvolvedor de mercado
- Líder comercial varejo
- Supervisor comercial
- Coordenador comercial de vendas
- Inspetor de serviços de campo
- Analista de Trade Marketing
- Analista de Eventos
- Analista de Marketing
- Analista de RH pleno
- Analista de Educação Corporativa
Para essas posições, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link da empresa: https://tinyurl.com/4bx5jfv9
Quem pode participar do processo seletivo presencial da Brisanet
Podem participar candidatos a partir de 18 anos, mas é preciso levar o currículo impresso.
Quais os benefícios oferecidos para quem trabalha na Brisanet
A Brisanet não divulgou os salários de cada cargo, mas oferece as seguintes vantagens:
- Vale-alimentação (cartão iFood)
- Plano de saúde com coparticipação
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Auxílio-creche
- Auxílio para dependentes com deficiência
Serviço
Ação de Empregabilidade Brisanet em Fortaleza
Data: 9 de dezembro (terça-feira)
Quando: das 8h às 11h e das 13h às 16h
Local: Sine Aldeota, na avenida Santos Dumont, 2500 – Sala 17 (esquina com a rua Tibúrcio Cavalcante, em frente ao Posto Shell)