Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Processo com 120 vagas é aberto em Fortaleza pela Brisanet

Processo com 120 vagas é aberto em Fortaleza para empresa de telecomunicações

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da Aldeota, o procedimento presencial é realizado para contratações pela Brisanet
Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A empresa cearense de telecomunicações Brisanet realiza na próxima terça-feira, 9 de dezembro, processo seletivo presencial com oferta de 120 vagas de emprego para Fortaleza, contemplando pessoas com deficiência (PcD).

A mediação é realizada pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) do bairro Aldeota, começando em dois horários: às 8h e às 13h

Dentre os cargos, há oportunidades para

  • Promotor de vendas externo
  • Promotor de vendas de quiosque
  • Operador de serviços de campo
  • Operador de serviços de campo B2B (relação da empresa com outras empresas)
  • Manutenção de fibra
  • Operador de vendas e serviços de campo
  • Operador de FWA

Porém, além das chances presenciais, há outras alternativas online, com entrevistas guiadas pelo recrutador de cada área:

  • Desenvolvedor de mercado
  • Líder comercial varejo
  • Supervisor comercial
  • Coordenador comercial de vendas
  • Inspetor de serviços de campo
  • Analista de Trade Marketing
  • Analista de Eventos
  • Analista de Marketing
  • Analista de RH pleno
  • Analista de Educação Corporativa

Para essas posições, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link da empresa: https://tinyurl.com/4bx5jfv9 

Quem pode participar do processo seletivo presencial da Brisanet

Podem participar candidatos a partir de 18 anos, mas é preciso levar o currículo impresso.

Quais os benefícios oferecidos para quem trabalha na Brisanet

A Brisanet não divulgou os salários de cada cargo, mas oferece as seguintes vantagens:

  • Vale-alimentação (cartão iFood)
  • Plano de saúde com coparticipação
  • Plano odontológico
  • Seguro de vida
  • Auxílio-creche
  • Auxílio para dependentes com deficiência

Serviço

Ação de Empregabilidade Brisanet em Fortaleza

Data: 9 de dezembro (terça-feira) 
Quando: das 8h às 11h e das 13h às 16h
Local: Sine Aldeota, na avenida Santos Dumont, 2500 – Sala 17 (esquina com a rua Tibúrcio Cavalcante, em frente ao Posto Shell)

Veja: Chef padeiro Brunno Malheiros dá dicas de como consumir e harmonizar o paneton

 

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    empregos empresas

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar