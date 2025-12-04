Processo com 120 vagas é aberto em Fortaleza pela Brisanet

Brisanet lança processo seletivo com 120 vagas disponíveis para Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

A empresa cearense de telecomunicações Brisanet realiza na próxima terça-feira, 9 de dezembro, processo seletivo presencial com oferta de 120 vagas de emprego para Fortaleza, contemplando pessoas com deficiência (PcD). A mediação é realizada pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) do bairro Aldeota, começando em dois horários: às 8h e às 13h.

Promotor de vendas de quiosque

Operador de serviços de campo

Operador de serviços de campo B2B (relação da empresa com outras empresas)

Manutenção de fibra

Operador de vendas e serviços de campo

Operador de FWA Porém, além das chances presenciais, há outras alternativas online, com entrevistas guiadas pelo recrutador de cada área: Desenvolvedor de mercado

Líder comercial varejo

Supervisor comercial

Coordenador comercial de vendas

Inspetor de serviços de campo

Analista de Trade Marketing

Analista de Eventos

Analista de Marketing

Analista de RH pleno

Analista de Educação Corporativa Para essas posições, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link da empresa: https://tinyurl.com/4bx5jfv9