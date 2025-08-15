Brisanet soma 562 mil clientes móveis e eleva receita para R$ 410,2 milhões

Expansão no Nordeste leva Brisanet a receita de R$ 410,2 milhões no 2º trimestre / Crédito: FÁBIO LIMA

A Brisanet, provedor cearense de banda larga fixa e operadora móvel regional, fechou o segundo trimestre de 2025 com expansão nas operações e melhora nos indicadores financeiros. Em junho, a companhia alcançou 562 mil clientes no serviço móvel (4G/5G), com a adição de mais de 110 mil assinantes somente entre abril e junho. Hoje, a rede da operadora está presente em 282 cidades, com cobertura estimada para 13,5 milhões de habitantes.



Na banda larga fixa, o número de clientes chegou a 1.516.862 no período. "Enquanto o mercado registrou um decréscimo nas vendas de fibra óptica no Nordeste, continuamos crescendo de forma orgânica, adicionando mais de 67 mil clientes no primeiro semestre", afirmou o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, em teleconferência de resultados realizada na quarta-feira, 13.

A receita líquida somou R$ 410,2 milhões no trimestre, alta de 18% em relação ao mesmo período de 2024 e crescimento de 5% frente ao primeiro trimestre deste ano. No acumulado do semestre, o valor chegou a R$ 801,8 milhões.

O Ebitda da companhia foi de R$ 178,8 milhões no 2T25, com margem de 44%, representando aumento de 1,4 ponto percentual na comparação anual. No semestre, o Ebitda ajustado atingiu R$ 352 milhões, impulsionado por ganhos de escala, diluição de custos fixos e eficiência do modelo operacional verticalizado.

