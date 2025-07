Sine Municipal lança canal no WhatsApp para divulgar mais de 2 mil vagas de emprego

A Prefeitura de Fortaleza lançou um canal oficial do Sine Municipal no WhatsApp, com o objetivo de facilitar o acesso da população às oportunidades de emprego. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e funciona por meio de uma lista de transmissão, na aba “Atualizações” do aplicativo.



Ao seguir o canal, o usuário passa a receber diretamente as vagas e processos seletivos disponibilizados pelo Sine. A ferramenta, no entanto, não realiza atendimentos individualizados, funcionando apenas como canal informativo.