Greve dos caminhoneiros: paralisação ocorre nesta quinta-feira, 4

O ato grevista foi protocolado junto à Presidência da República com o acompanhamento do Chicão Caminhoneiro e do desembargador Sebastião Coelho (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma paralisação de caminhoneiros está prevista para acontecer nesta quinta-feira, 4. Diferentemente da greve realizada em 2018, motivada pela alta no preço dos combustíveis, o movimento deste ano ocorre em meio a divergências dentro da própria categoria. Na última terça-feira, 2, o ato grevista foi protocolado junto à Presidência da República com o acompanhamento do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e advogado Sebastião Coelho.