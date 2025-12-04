Natal deve movimentar R$ 540 milhões no comércio de Fortaleza

A movimentação econômica é impulsionada principalmente pela compra de presentes, aponta pesquisa / Crédito: iStock / shironosov

O comércio varejista de Fortaleza deve registrar um faturamento de R$ 540 milhões no período natalino de 2025, segundo a "Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Natal", realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O valor representa um crescimento de 7,4% em relação às vendas registradas no Natal de 2024.