Brisanet tem lucro de R$ 60,8 milhões em 2024, queda de 65%, mas avança em cobertura

A cearense Brisanet (BRST3) apresentou lucro de R$ 60,8 milhões em 2024. A empresa anunciou o balanço referente ao 4º trimestre ao mercado nesta segunda-feira, 24. O resultado representa queda de 65% em relação a 2023, quando a companhia faturou R$ 172,2 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O movimento acontece em meio ao crescimento do endividamento da companhia com o avanço dos investimentos em 5G e à entrada no segmento móvel. Em 2024, o indicador da companhia dobrou.

Ainda assim, a Brisanet fechou o ano passado com 1,45 milhão de clientes em internet banda larga, além de 338 mil na telefonia móvel.

Em banda larga fixa, o avanço da companhia foi de 10,9%, sendo que 1,44 milhão dos clientes são oriundos da fibra óptica (FTTH). Somente no 4º trimestre, a base de clientes cresceu em 115 mil assinaturas, atendendo 237 cidades. Até o final de fevereiro deste ano, esse número subiu para mais de 417 mil clientes, uma adição de quase 80 mil pessoas. "Esse número não apenas posiciona a Companhia como a maior operadora de banda larga no Nordeste, como também nos consolida como a quinta maior do país, conforme os dados de

dezembro/2024 da Anatel", informou José Roberto Nogueira, diretor-presidente da Brisanet.

O ano passado também marcou um avanço no patamar de dívida da telecom cearense. A dívida líquida da companhia saltou de R$ 748,1 milhões para R$ 1,36 bilhão entre 2023 e 2024. Já o volume de investimento foi de R$995 milhões, com crescimento de 114% em relação ao ano anterior, reflexo dos aportes realizados no segmento 5G. "O cenário marca o início de uma trajetória de melhoria contínua, com projeção a médio prazo de crescimento na rentabilidade à medida que os investimentos em infraestrutura e tecnologia se consolidam", explica o diretor-presidente.