PRF diz não haver previsão de greve de caminhoneiros do Ceará

A greve não teve aderência das lideranças tradicionais dos caminhoneiros no Ceará e em outros estados (Foto: Júlio Caesar/ O POVO) / Crédito: JÚLIO CAESAR

A paralisação nacional de caminhoneiros anunciada para esta quinta-feira, 4, não apresenta impactos no Ceará, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com a corporação, não há registro nem previsão de manifestação ou bloqueios nas rodovias federais do Estado.