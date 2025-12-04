Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PRF diz não haver previsão de greve de caminhoneiros do Ceará

PRF diz não haver previsão de greve de caminhoneiros do Ceará

A greve divide opiniões entre a categoria e não teve movimentação, até esta manhã de quinta-feira, 4, por parte dos caminhoneiros, informa a Polícia Rodoviária Federal
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A paralisação nacional de caminhoneiros anunciada para esta quinta-feira, 4, não apresenta impactos no Ceará, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, não há registro nem previsão de manifestação ou bloqueios nas rodovias federais do Estado.

O movimento tem como principais porta-vozes Chicão Caminhoneiro e o e advogado Sebastião Coelho.

O autodeclarado líder da categoria defende pautas relacionadas à valorização da profissão, sustentabilidade financeira e melhores condições de trabalho. 

Leia mais

A mobilização, no entanto, ocorre em meio a divergências.

Lideranças tradicionais dos caminhoneiros afirmam que não irão aderir à greve e o movimento tem caráter político e ideológico.

As pautas do ato também são questionadas por eles, não sendo claras quais são as questões trabalhistas exigidas.

Leia mais

Em nota encaminhada ao O POVO, a PRF informou que, por meio do Centro de Comando e Controle Regional (C3R), mantém monitoramento 24 horas por dia em toda a malha viária federal no Ceará, visando garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

“Em caso de eventual ação por parte dos caminhoneiros, a PRF pautará sua conduta conforme os normativos aplicáveis para tais situações”, informou o órgão.

Até o início da manhã desta quinta-feira, não havia registro de interdições, pontos de concentração ou qualquer tipo de bloqueio em rodovias federais que cortam o Estado.

Leia mais

Greve dos caminhoneiros: nota completa da Polícia Rodoviária Federal

“PRF Monitora Rodovias Federais e Não Vê Sinais de Paralisação no Ceará.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de seu Centro de Comando e Controle Regional (C3R), mantém um monitoramento constante das rodovias federais no Ceará e, até o momento, não há registro nem previsão de manifestação ou paralisação de caminhoneiros no Estado.

Por meio do C3R da PRF no Ceará, o acompanhamento é feito 24 horas por dia ao longo de toda a malha viária federal. Essa vigilância contínua visa garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Em caso de eventual ação por parte dos caminhoneiros, a PRF pautará sua conduta de acordo com os normativos aplicáveis para tais situações”.

Caminhoneiros rejeitam greve e denunciam movimento político de bolsonaristas | O POVO News

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EMPREGOS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar