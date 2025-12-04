PRF diz não haver previsão de greve de caminhoneiros do Ceará

PRF diz não haver previsão de greve de caminhoneiros do CearáA greve divide opiniões entre a categoria e não teve movimentação, até esta manhã de quinta-feira, 4, por parte dos caminhoneiros, informa a Polícia Rodoviária Federal
A paralisação nacional de caminhoneiros anunciada para esta quinta-feira, 4, não apresenta impactos no Ceará, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a corporação, não há registro nem previsão de manifestação ou bloqueios nas rodovias federais do Estado.
O movimento tem como principais porta-vozes Chicão Caminhoneiro e o e advogado Sebastião Coelho.
O autodeclarado líder da categoria defende pautas relacionadas à valorização da profissão, sustentabilidade financeira e melhores condições de trabalho.
A mobilização, no entanto, ocorre em meio a divergências.
Lideranças tradicionais dos caminhoneiros afirmam que não irão aderir à greve e o movimento tem caráter político e ideológico.
As pautas do ato também são questionadas por eles, não sendo claras quais são as questões trabalhistas exigidas.
Em nota encaminhada ao O POVO, a PRF informou que, por meio do Centro de Comando e Controle Regional (C3R), mantém monitoramento 24 horas por dia em toda a malha viária federal no Ceará, visando garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
“Em caso de eventual ação por parte dos caminhoneiros, a PRF pautará sua conduta conforme os normativos aplicáveis para tais situações”, informou o órgão.
Até o início da manhã desta quinta-feira, não havia registro de interdições, pontos de concentração ou qualquer tipo de bloqueio em rodovias federais que cortam o Estado.
