Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 27 mil, para 191 mil

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 29 de novembro foi de 191 mil, com uma diminuição de 27 mil em relação ao nível revisado da semana anterior. O número ficou abaixo da previsão compilada pela FactSet, que era de 221 mil pedidos.

Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 4.

A média móvel das últimas quatro semanas foi de 214.750, uma diminuição de 9.500 em relação à média móvel da semana anterior.

O número de pedidos continuados foi de 1,94 milhão registrado na semana encerrada em 22 de novembro, uma queda de 4 mil em relação à semana anterior.

Tags

EUA

