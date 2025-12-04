Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 27 mil, para 191 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 29 de novembro foi de 191 mil, com uma diminuição de 27 mil em relação ao nível revisado da semana anterior. O número ficou abaixo da previsão compilada pela FactSet, que era de 221 mil pedidos.

Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 4.