XP lança nova conta global em parceria com Wise e Visa

A XP anunciou o lançamento de uma nova conta global em parceria com a Visa e com a Wise Platform, infraestrutura da Wise para bancos. O produto será liberado primeiro para quem já utiliza a versão atual da conta da corretora. Já os demais clientes receberão acesso gradualmente. A conta terá o novo cartão global XP, com suporte para dólar, euro e libra esterlina.

Nos próximos meses, a XP adicionará funcionalidades como transferências entre contas internacionais, pagamentos no exterior e integração digital a carteiras como Apple Pay e Google Pay.