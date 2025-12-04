Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

XP lança nova conta global em parceria com Wise e Visa

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A XP anunciou o lançamento de uma nova conta global em parceria com a Visa e com a Wise Platform, infraestrutura da Wise para bancos. O produto será liberado primeiro para quem já utiliza a versão atual da conta da corretora. Já os demais clientes receberão acesso gradualmente. A conta terá o novo cartão global XP, com suporte para dólar, euro e libra esterlina.

Nos próximos meses, a XP adicionará funcionalidades como transferências entre contas internacionais, pagamentos no exterior e integração digital a carteiras como Apple Pay e Google Pay.

Com a iniciativa, a XP pretende unificar a experiência do investidor que aplica no exterior por meio da plataforma. Na fase de lançamento, a empresa oferecerá isenção da taxa de emissão do cartão e spread reduzido por tempo limitado.

