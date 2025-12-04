PIB do Brasil varia 0,1 % no terceiro trimestre de 2025

Serviços não demonstrou variação significativa no período que apontou desaceleração / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro somou R$ 3,2 trilhões e cresceu 0,1 % entre julho, agosto e setembro de 2025, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, 4. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Pela ótica da produção, houve resultados positivos na Agropecuária (0,4%) e na Indústria (0,8%) enquanto a atividade dos Serviços (0,1%) não mostrou variação significativa", informou o IBGE.