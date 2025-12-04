PIB do Brasil varia 0,1 % no terceiro trimestre de 2025

PIB do Brasil varia 0,1 % no terceiro trimestre de 2025Desempenho da atividade econômica brasileira foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 4, pelo IBGE
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro somou R$ 3,2 trilhões e cresceu 0,1 % entre julho, agosto e setembro de 2025, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, 4.
"Pela ótica da produção, houve resultados positivos na Agropecuária (0,4%) e na Indústria (0,8%) enquanto a atividade dos Serviços (0,1%) não mostrou variação significativa", informou o IBGE.
O PIB é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no País. Com esse dado gerado pelo Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, se pode ter noção do comportamento econômico na totalidade. O cálculo é realizado com o auxílio de pesquisas setoriais.
Expectativas para 2025
A mediana do relatório Focus para o crescimento do PIB brasileiro em 2025 permaneceu em 2,16%, pela 5ª semana seguida. O relatório foi divulgado pelo Banco Central (BC) na última segunda-feira, 1º de dezembro. Mas o resultado do PIB de 2025 só será conhecido no próximo ano.
Considerando apenas as 30 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 2,15% para 2,14%.
O BC diminuiu a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 2,1% para 2,0%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.
Segundo a autarquia, a redução ocorreu devido aos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, e a sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre.
Esses fatores, porém, foram parcialmente compensados por prognósticos mais favoráveis para a agropecuária e para a indústria extrativa, disse.
Com Agência Estado
