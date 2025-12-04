Regulador de mercados da UE vê ganho de eficiência com propostas para eliminação de barreiras

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA, na sigla em inglês) elogiou, nesta quinta-feira, 4, a proposta legislativa da Comissão Europeia sobre integração e supervisão de mercados, destacando que o pacote representa um "passo importante rumo a mercados de capitais mais profundos e eficientes" na UE. O comunicado reforça que se trata de uma iniciativa da União Europeia voltada a reduzir barreiras, harmonizar regras e fortalecer a supervisão no bloco.

Segundo a ESMA, a proposta aborda diretamente a fragmentação decorrente de regras nacionais divergentes e, ao eliminar entraves em negociação, pós-negociação e gestão de recursos, permitirá que participantes do mercado atuem "de forma mais fluida no mercado único". O órgão afirma ainda que o foco em simplificar exigências, reduzir burocracia e facilitar a inovação deve aumentar a competitividade e agilidade dos mercados de capitais da UE.