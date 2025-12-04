Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Regulador de mercados da UE vê ganho de eficiência com propostas para eliminação de barreiras

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA, na sigla em inglês) elogiou, nesta quinta-feira, 4, a proposta legislativa da Comissão Europeia sobre integração e supervisão de mercados, destacando que o pacote representa um "passo importante rumo a mercados de capitais mais profundos e eficientes" na UE. O comunicado reforça que se trata de uma iniciativa da União Europeia voltada a reduzir barreiras, harmonizar regras e fortalecer a supervisão no bloco.

Segundo a ESMA, a proposta aborda diretamente a fragmentação decorrente de regras nacionais divergentes e, ao eliminar entraves em negociação, pós-negociação e gestão de recursos, permitirá que participantes do mercado atuem "de forma mais fluida no mercado único". O órgão afirma ainda que o foco em simplificar exigências, reduzir burocracia e facilitar a inovação deve aumentar a competitividade e agilidade dos mercados de capitais da UE.

Um ponto central do pacote é a transferência para o nível europeu da supervisão direta de algumas infraestruturas transfronteiriças e prestadores de serviços de criptoativos. A ESMA declarou estar pronta para assumir tais funções.

A autoridade ressalta que a mudança envolve apenas uma parte limitada do mercado e que continuará a atuar "de mãos dadas com as autoridades nacionais competentes". Para o restante do sistema, que segue sob supervisão nacional, a prioridade segue sendo coordenar padrões e alinhar resultados, reforçada por um papel ampliado da ESMA na convergência de grandes grupos de gestão de ativos.

As propostas anunciadas na quarta-feira pela Comissão Europeia devem agora ser negociadas e aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.

