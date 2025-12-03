45% das empresas de alimentação no Ceará operaram com lucro

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-05-2024: A rua Norvinda Pires, no bairro Aldeota, recebeu novo calçamento, dando mais espaços para os bares e restaurantes presentes no espaço. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, entre os dias 10 e 19 de novembro, com empresários do setor de alimentação fora do lar, indica uma melhora gradual no ambiente econômico e uma retomada da confiança do consumidor. Os dados apontam que o mês de outubro sinalizou um cenário mais equilibrado para os negócios. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

“Os dados mostram que estamos retomando a confiança do consumidor e respirando um pouco melhor depois de um impacto muito duro causado pelas bebidas adulteradas com metanol. Outubro já sinaliza um ambiente mais equilibrado, com menos empresas no prejuízo e parte da inflação sendo repassada. Ainda é um processo lento, mas evidencia que o setor continua resiliente.” No fim de setembro e em outubro, o país registrou diversos casos de contaminação por metanol encontrado em bebidas adulteradas comercializadas em bares e restaurantes. Conforme boletim do Ministério da Saúde, do último dia 19 de novembro, o Brasil registrou 16 mortes por intoxicação, com 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.