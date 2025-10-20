Vendas em bares e restaurantes caem 4,9% em setembro; Abrasel vê impacto de casos de metanol

Além dos fatores macroeconômicos, como inflação elevada, pesou também o impacto dos casos de intoxicação por metanol, segundo o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci. "Isso espalhou pânico entre os consumidores e provocou uma queda na movimentação de alguns estabelecimentos", afirma.

As vendas no setor de bares e restaurantes recuaram 4,9% em setembro na comparação mensal, segundo o Índice Abrasel-Stone, divulgado mensalmente pela Stone em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Com relação a igual período de 2024, as vendas apresentaram retração de 3,9%, após uma sequência de três meses de estabilidade.

O Brasil registra 46 casos de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite da sexta-feira, 17.

Para o economista e pesquisador da Stone, Guilherme Freitas, a crise do metanol adicionou um fator pontual de incerteza, enquanto o resultado de setembro reflete um ambiente mais desafiador para o setor de alimentação fora do lar. "Apesar de o mercado de trabalho seguir em bom nível, com baixa taxa de desemprego, o ritmo de geração de vagas formais perdeu força e o endividamento das famílias segue elevado", comenta.

Esse quadro limita a renda disponível para consumo e afeta especialmente itens não essenciais, como refeições e bebidas fora de casa, ainda segundo Freitas. "A inflação específica do setor também continua pressionada, com alta acumulada em doze meses, o que encarece o tíquete médio e aumenta o preço", complementa.

Dos 24 Estados contemplados pelo levantamento, apenas dois apresentaram crescimento nas vendas do setor de bares e restaurantes em setembro, na comparação anual: Maranhão (2,6%) e Mato Grosso do Sul (1%).