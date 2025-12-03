São Paulo sofre transfer ban por problemas com ex-empresário de Calleri

São Paulo sofre transfer ban por problemas com ex-empresário de CalleriTricolor não pagou comissão para antigo representante do argentino e está impedido pela Fifa de realizar contratações
O São Paulo tem um novo problema para os seus últimos dias de 2025. O clube recebeu um transfer ban da Fifa e está impedido de realizar a contratação de novos jogadores. A punição acontece pelo Tricolor não pagar a comissão a um dos ex-empresários do atacante Jonathan Calleri, que é representado atualmente pela empresa AIS Football.
A dívida é fruto do retorno de Calleri ao Tricolor. O argentino voltou ao São Paulo em 2021 e o empresário que cuidava de sua carreira na época alegou que nunca recebeu os valores prometidos na intermediação do negócio.
A Fifa publicou a punição em seu site e ficará vigente até o clube informar a entidade que conseguiu um acordo com o agente. O Tricolor já negocia uma solução para encerrar o transfer ban antes do mercado de transferências para a temporada de 2026.
Esse é o segundo transfer ban que o São Paulo sofre em 2025. Afinal, em agosto, o clube recebeu a punição por uma dívida com o Cerro Porteño, do Paraguai, na contratação do volante Bobadilla. Os paraguaios alegavam que o Tricolor havia pago apenas uma parcela pela compra do atleta. Os clubes chegaram a um acordo e a punição caiu poucos dias depois.
