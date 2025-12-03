São Paulo sofre transfer ban por problemas com ex-empresário de Calleri

Tricolor não pagou comissão para antigo representante do argentino e está impedido pela Fifa de realizar contratações / Crédito: Jogada 10

O São Paulo tem um novo problema para os seus últimos dias de 2025. O clube recebeu um transfer ban da Fifa e está impedido de realizar a contratação de novos jogadores. A punição acontece pelo Tricolor não pagar a comissão a um dos ex-empresários do atacante Jonathan Calleri, que é representado atualmente pela empresa AIS Football. A dívida é fruto do retorno de Calleri ao Tricolor. O argentino voltou ao São Paulo em 2021 e o empresário que cuidava de sua carreira na época alegou que nunca recebeu os valores prometidos na intermediação do negócio.