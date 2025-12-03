Vendas no varejo para o Natal devem somar R$ 72,71 bi e crescer 2,1% ante 2024, aponta CNC

Os supermercados concentrarão parte significativa do volume vendido para a data, R$ 31,51 bilhões, 43,3% do total previsto para o varejo, seguidos pelas lojas de vestuário e de calçados, com estimativa de R$ 22,82 bilhões em vendas, 31,4% da projeção.

As vendas no varejo para o Natal deste ano devem alcançar R$ 72,71 bilhões, alta de 2,1% em relação à mesma data de 2024, já descontada a inflação do período. A projeção foi divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Caso seja confirmada a previsão, o ano de 2025 representará o melhor Natal para o comércio brasileiro desde 2014, quando o volume vendido somou R$ 77,26 bilhões.

"Em um ano de desaceleração da economia e do comércio, a estimativa representa esperança para os varejistas, que podem compensar uma parte das dificuldades causadas pelo alto custo de acesso ao crédito e endividamento da população no Brasil ao longo de 2025", avaliou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial.

A CNC estima uma abertura de 112,6 mil vagas temporárias para o Natal deste ano, um aumento de cerca de 5% ante os 107,1 mil temporários contratados no ano anterior. Os empresários estimam que 11% dos novos trabalhadores temporários devem ser efetivados, o equivalente a 12,1 mil novos postos efetivos.

"Esta variação positiva foi detectada ainda no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de novembro, pesquisa para a qual 70% dos comerciantes entrevistados afirmaram estar projetando contratações para o período de boas vendas que se inicia na Black Friday e vai até o Natal. Essas oportunidades podem gerar impacto positivo em curto e médio prazo, pois a estabilidade no baixo desemprego no País é um dos fatores necessários para melhorias na economia em 2026", explicou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, em nota.