Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor privado dos EUA perde 32 mil empregos em novembro, mostra ADP

Setor privado dos EUA perde 32 mil empregos em novembro, mostra ADP

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O setor privado dos Estados Unidos perdeu 32 mil empregos em novembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 3, pela ADP. O resultado constrastou com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 40 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

Contudo, diante da paralisação das atividades do governo americano, a publicação do payroll ocorrerá apenas no dia 12 de dezembro, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA EMPREGOS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar