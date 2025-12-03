Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial dos EUA sobe 0,1% em setembro ante agosto

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,1% em setembro ante agosto, segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta terça-feira, 3. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

O dado de produção de agosto foi revisado para baixo, de queda mensal de 0,1% para contração de 0,3%.

Já a taxa de utilização da capacidade instalada se manteve entre agosto e setembro, em 75,9%. O dado de agosto foi revisado para 75,9%.

