Produção industrial dos EUA sobe 0,1% em setembro ante agosto

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,1% em setembro ante agosto, segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta terça-feira, 3. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

O dado de produção de agosto foi revisado para baixo, de queda mensal de 0,1% para contração de 0,3%.