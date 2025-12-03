Acordo de desenvolvimento econômico no Ceará é assinado pela SDE

Acordo de desenvolvimento econômico no Ceará é assinado pela SDEO acordo foi assinado pelos representantes dos dois órgãos e busca impulsionar a economia no Estado e fortalecer a integração institucional
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) e o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) assinaram o Acordo de Cooperação Técnica de nº 004/2025, nessa terça-feira, 2.
A parceria estratégica tem vigência até dezembro de 2027. O principal objetivo é fortalecer a integração institucional e promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado através da sinergia entre as duas instituições.
O acordo foi assinado na sede da SDE com a participação do titular da pasta, Domingos Filho, do presidente do Nutec, Francisco Magalhães, além de gestores e representantes dos dois órgãos.
“A união entre a SDE e o Nutec reforça o compromisso do Governo do Ceará com o avanço tecnológico e com o desenvolvimento regional sustentável, conectando pesquisa, inovação e oportunidades econômicas”, ressaltou Domingos.
O acordo prevê o compartilhamento de informações, integração de sistemas e apoio recíproco em diversas frentes do desenvolvimento econômico.
O foco está na transferência de tecnologias e serviços tecnológicos/metrológicos, capacitações, consultorias e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).
“Agradecemos pela cooperação, e para nós, fica a responsabilidade de transformar essas ações e resultados para que possam ser percebidos pelos que são beneficiários: os cearenses que lograrão mais satisfação, mais qualidade de vida, mais resultados com ação dos órgãos que realizam esta política pública do Estado”, pontuou Magalhães.
Leia mais
O diretor de Inovação do Nutec, Fuad Nogueira, ao apresentar o projeto, destacou a relevância de levar o desenvolvimento para o interior.
“O Nutec também tem colocado isso como motor central nas sua ações, interiorizando a ciência tecnológica”, completou.
Entre as ações, estão a parceria com o Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (Protec) e a execução conjunta da Política Estadual de Negócios de Impacto.
Contran aprova CNH sem autoescola; veja como ficará o processo | O POVO NEWS
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente