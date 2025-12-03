Acordo de desenvolvimento econômico no Ceará é assinado pela SDE

O acordo foi assinado na sede da SDE com a participação do titular da pasta, Domingos Filho e Francisco Magalhães (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) e o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) assinaram o Acordo de Cooperação Técnica de nº 004/2025, nessa terça-feira, 2.

O acordo prevê o compartilhamento de informações, integração de sistemas e apoio recíproco em diversas frentes do desenvolvimento econômico. O foco está na transferência de tecnologias e serviços tecnológicos/metrológicos, capacitações, consultorias e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). “Agradecemos pela cooperação, e para nós, fica a responsabilidade de transformar essas ações e resultados para que possam ser percebidos pelos que são beneficiários: os cearenses que lograrão mais satisfação, mais qualidade de vida, mais resultados com ação dos órgãos que realizam esta política pública do Estado”, pontuou Magalhães.