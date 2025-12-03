Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acordo de desenvolvimento econômico no Ceará é assinado pela SDE

Acordo de desenvolvimento econômico no Ceará é assinado pela SDE

O acordo foi assinado pelos representantes dos dois órgãos e busca impulsionar a economia no Estado e fortalecer a integração institucional
Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE) e o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) assinaram o Acordo de Cooperação Técnica de nº 004/2025, nessa terça-feira, 2.

A parceria estratégica tem vigência até dezembro de 2027. O principal objetivo é fortalecer a integração institucional e promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado através da sinergia entre as duas instituições.

O acordo foi assinado na sede da SDE com a participação do titular da pasta, Domingos Filho, do presidente do Nutec, Francisco Magalhães, além de gestores e representantes dos dois órgãos.

“A união entre a SDE e o Nutec reforça o compromisso do Governo do Ceará com o avanço tecnológico e com o desenvolvimento regional sustentável, conectando pesquisa, inovação e oportunidades econômicas”, ressaltou Domingos.

Leia mais

O acordo prevê o compartilhamento de informações, integração de sistemas e apoio recíproco em diversas frentes do desenvolvimento econômico.

O foco está na transferência de tecnologias e serviços tecnológicos/metrológicos, capacitações, consultorias e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

“Agradecemos pela cooperação, e para nós, fica a responsabilidade de transformar essas ações e resultados para que possam ser percebidos pelos que são beneficiários: os cearenses que lograrão mais satisfação, mais qualidade de vida, mais resultados com ação dos órgãos que realizam esta política pública do Estado”, pontuou Magalhães.

Leia mais

O diretor de Inovação do Nutec, Fuad Nogueira, ao apresentar o projeto, destacou a relevância de levar o desenvolvimento para o interior.

“O Nutec também tem colocado isso como motor central nas sua ações, interiorizando a ciência tecnológica”, completou.

Entre as ações, estão a parceria com o Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (Protec) e a execução conjunta da Política Estadual de Negócios de Impacto.

Contran aprova CNH sem autoescola; veja como ficará o processo | O POVO NEWS

 

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    •  

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar