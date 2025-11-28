Rota turística do Maciço de Baturité espera movimentar R$ 500 mil

A rota histórica de Baturité que moldou relações econômicas e culturais que agora renasce sob outra lógica / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Maciço do Baturité, no Ceará, irá inaugurar em janeiro de 2026 a Rota do Trem — Territórios Empreendedores, um corredor comunitário intermunicipal que conecta Baturité e Guaramiranga. A estimativa é de que a Rota atraia cerca de 2 mil visitantes por mês, com impacto econômico direto de aproximadamente R$ 500 mil mensais — resultado da circulação turística em restaurantes, cafés, trilhas, centros culturais, feiras criativas e experiências rurais.

O objetivo é reposicionar a serra como polo de inovação social, turismo sustentável e economia criativa. Estão entre os equipamentos culturais e turísticos integrados à Rota o Museu Comunitário da Comunidade Quilombola da Serra do Evaristo, o Mosteiro dos Jesuítas e o Centro de Referência do Café de Sombra. Esses espaços buscam conectar visitantes, produtores e iniciativas locais por meio de experiências educativas e culturais.