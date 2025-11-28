Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incerteza Econômica recua 1,4 ponto em novembro, influenciada por expectativas, diz FGV

Autor Agência Estado
O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 1,4 ponto na passagem de outubro para novembro, para 107,6 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br recuou 1 ponto, para 107,7 pontos.

"O indicador de incerteza recuou em novembro influenciado, principalmente, pelo componente de Expectativas. O componente de Mídia, por sua vez, ficou relativamente estável, embora reflita diferentes fatores geradores de incerteza. Segundo uma nuvem de palavras a partir das notícias que o compõem, a incerteza esteve mais relacionada aos debates em torno da COP30 e em questões climáticas", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Com o resultado, o IIE-Br se mantém em patamar considerado confortável de incerteza, abaixo dos 110 pontos, pelo terceiro mês seguido, prosseguiu a economista.

Em médias móveis trimestrais o Indicador de Incerteza registra trajetória de queda ao longo do ano, sinalizando uma redução das incertezas econômicas em 2025. A tendência poderá se manter nos próximos meses, caso os indicadores econômicos continuem apresentando sinais positivos, disse Gouveia.

Componentes

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

O componente de Mídia do IIE-Br ficou praticamente estável em novembro ao recuar 0,1 ponto, para 111 pontos, e contribuindo negativamente com 0,1 ponto para o resultado agregado. O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, recuou 5,8 pontos no mês, passando a 90,8 pontos e contribuindo negativamente com 1,3 ponto para a queda do IIE-Br.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

