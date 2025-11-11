Jovem perdido em mata de Guaramiranga é salvo após enviar SOS pelo celular

Corpo de Bombeiros resgata vítima de área de mata que enviou sinal de SOS via celular / Crédito: CBMCE / Divulgação

Um homem de 20 anos foi resgatado na noite desta segunda-feira, 10, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), após ficar perdido em uma área de mata em Guaramiranga, a 91 km de Fortaleza. O jovem conseguiu enviar um sinal de socorro pelo celular, o que permitiu às equipes localizá-lo.

De acordo com a corporação, o rapaz informou estar perdido e desorientado na mata. Como as coordenadas enviadas não eram precisas, os bombeiros realizaram buscas a partir de pontos estratégicos entre os municípios de Guaramiranga e Pacoti.

