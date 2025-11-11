Jovem perdido em mata de Guaramiranga é salvo após enviar SOS pelo celular

Jovem perdido em mata de Guaramiranga é salvo após enviar SOS pelo celularHomem de 20 anos foi encontrado consciente por uma equipe do Corpo de Bombeiros e reencontrou a mãe após horas de buscas
Um homem de 20 anos foi resgatado na noite desta segunda-feira, 10, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), após ficar perdido em uma área de mata em Guaramiranga, a 91 km de Fortaleza. O jovem conseguiu enviar um sinal de socorro pelo celular, o que permitiu às equipes localizá-lo.
De acordo com a corporação, o rapaz informou estar perdido e desorientado na mata. Como as coordenadas enviadas não eram precisas, os bombeiros realizaram buscas a partir de pontos estratégicos entre os municípios de Guaramiranga e Pacoti.
LEIA MAIS| Cinco mandados de prisão e 18 de busca e apreensão são cumpridos em Fortaleza e Maracanaú
Resgate e reencontro
Com o apoio de moradores locais, que indicaram um possível acesso pela trilha de Munguba, a equipe seguiu até o local e contou com o auxílio de um mateiro da região para adentrar na mata.
Após uma caminhada de média e alta dificuldade, o jovem foi encontrado nas proximidades da Cachoeira Poço da Veada, cerca de 5 km do centro de Guaramiranga. Ele estava consciente, orientado e em bom estado de saúde. Após o resgate, o homem foi conduzido ao ponto de base, onde reencontrou a mãe.
LEIA TAMBÉM| Corpo de Bombeiros do Ceará conta com 17 cães atuando em ações de busca e resgate
Orientação dos Bombeiros
O Corpo de Bombeiros reforça a importância de que visitantes informem previamente familiares ou autoridades locais sobre trilhas e percursos a serem realizados em áreas de mata. A medida ajuda a evitar o risco de extravio e facilita ações de resgate em casos de emergência.