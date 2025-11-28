Cresce número de setores industriais confiantes, mas pessimismo ainda persiste, diz CNI

Em novembro, empresários de 29 setores da indústria disseram estar confiantes segundo os resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 28. Para o órgão, o resultado mora ligeira melhora no cenário, apesar da maioria dos setores ainda estarem pessimistas. Apenas cinco setores fecharam outubro otimistas.

"A alta da confiança está atrelada, principalmente, à melhora das expectativas dos empresários em relação às próprias empresas e à economia, mas a avaliação da conjuntura atual continua bastante negativa, sobretudo por causa dos juros elevados. Isso ainda segura a retomada do otimismo de forma mais ampla", explica Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.