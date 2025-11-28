Cresce número de setores industriais confiantes, mas pessimismo ainda persiste, diz CNI
Em novembro, empresários de 29 setores da indústria disseram estar confiantes segundo os resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 28. Para o órgão, o resultado mora ligeira melhora no cenário, apesar da maioria dos setores ainda estarem pessimistas. Apenas cinco setores fecharam outubro otimistas.
"A alta da confiança está atrelada, principalmente, à melhora das expectativas dos empresários em relação às próprias empresas e à economia, mas a avaliação da conjuntura atual continua bastante negativa, sobretudo por causa dos juros elevados. Isso ainda segura a retomada do otimismo de forma mais ampla", explica Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.
O Icei vai de 0 a 100 pontos. Valores abaixo de 50 pontos indicam empresários com falta de confiança e, acima, com confiança.
O indicador subiu entre todos os portes de empresas pelo segundo mês consecutivo. Entre as pequenas indústrias, cresceu 1,6 ponto, para 48,3 pontos, o maior patamar para o segmento desde janeiro. Nas médias empresas, o Icei teve alta de 0,8 ponto, para 48,7 pontos, enquanto nas grandes aumentou 0,3 ponto, de 48,6 pontos para 48,9 pontos.
Para esta edição do Icei Setorial, a CNI consultou 1.747 empresas: 718 de pequeno porte; 617 de médio porte; e 412 de grande porte, entre 3 e 12 de novembro de 2025.