TRE-CE nega pedido de cassação de prefeito e vice de Baturité

Herberlh Mota, prefeito de Baturité / Crédito: Reprodução/Instagram/@herberlh

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgou na segunda-feira, 25, em sessão híbrida, dois processos envolvendo o prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos).

No primeiro processo, foi negado, por maioria, um pedido de habeas corpus. A solicitação tinha o intuito de, liminarmente, ser declarada a ilicitude de provas obtidas a partir da apreensão de celulares pertencentes a terceiros, reconhecendo a inadmissibilidade das provas derivadas. O relator Emanuel Leite Albuquerque votou contrário e foi acompanhado por outros quatro magistrados, apenas dois divergiram do voto.

A sentença anterior entendeu que não ficou demonstrada a participação direta ou a anuência dos agentes públicos na contratação dos veículos, para que se pudesse configurar o abuso do poder político, o que, como consequência, inviabiliza a imputação de abuso de poder econômico. O TRE-CE endossou a decisão por unanimidade, negando recurso interposto pelo denunciante. Procurada pelo O POVO, a defesa de Herberlh comentou o julgamento. "Conforme restou provado na instrução, os veículos próprios do município não foram utilizados", disse o advogado Edson Lucas. "Também restou comprovado que os eleitores se deslocaram ao evento por meios próprios, contratando os transportes, sem qualquer participação da campanha. Assim, o processo que já havia sido julgado em primeira instância, à defesa favorável, agora teve a sentença confirmada por unanimidade no TRE", acrescentou.