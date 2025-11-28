Déficit nominal do setor público soma R$ 81,522 bi em outubro, mostra BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit nominal de R$ 81,522 bilhões em outubro, após um rombo de R$ 102,185 bilhões em setembro, informou o Banco Central. Em outubro de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 74,681 bilhões. O déficit nominal do setor público atingiu R$ 845,436 bilhões, ou 8,05% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano.

Em 12 meses, soma R$ 1,025 trilhão, ou 8,18% do PIB. O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública. O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve déficit nominal de R$ 67,785 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 13,131 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 606 milhões. Gastos com juros

O setor público consolidado teve uma despesa de R$ 113,914 bilhões com juros em outubro, após gastar R$ 84,732 bilhões em setembro, informou o Banco Central. O Governo Central teve despesas de R$ 103,965 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 9,492 bilhões, e as empresas estatais, R$ 457 milhões.