CPI preliminar anual da Alemanha sobe 2,3% em novembro na taxa anual e cai 0,2% na mensal
O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha subiu 2,3% em novembro na taxa anual, mantendo o mesmo patamar de outubro, segundo pesquisa preliminar divulgada pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.
Na comparação mensal, o CPI alemão recuou 0,2% em novembro na leitura preliminar.
Os dados vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente