Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPI preliminar anual da Alemanha sobe 2,3% em novembro na taxa anual e cai 0,2% na mensal

CPI preliminar anual da Alemanha sobe 2,3% em novembro na taxa anual e cai 0,2% na mensal

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha subiu 2,3% em novembro na taxa anual, mantendo o mesmo patamar de outubro, segundo pesquisa preliminar divulgada pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

Na comparação mensal, o CPI alemão recuou 0,2% em novembro na leitura preliminar.

Os dados vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar