Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sebrae Ceará seleciona técnicos para programa de exportação

Sebrae Ceará seleciona técnicos para programa de exportação

Fruto da parceria entre Sebrae-CE e Apex Brasil, a meta do programa Peiex é atender 150 empresas
Atualizado às Autor Carmen Pompeu
Autor
Carmen Pompeu Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com o objetivo de preparar micro e pequenas empresas para o mercado internacional, o Sebrae-CE criou o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), oferecendo acompanhamento técnico gratuito.

Para viabilizar o programa, a entidade abriu edital para seleção de fornecedores de serviços nas categorias de monitor, técnico e apoio técnico, com remunerações específicas para cada função, variando de R$ 1.383,56 até R$ 7.360,47.

Os requisitos de qualificação variam por cargo, exigindo formação universitária em áreas como Comércio Exterior e Administração, e o processo seletivo consiste em três etapas eliminatórias: inscrição, análise de documentação e entrevista por competências.

As empresas interessadas, que incluem sociedades empresárias e empresários Individuais, podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 14 de novembro, às 17h00, (pelo horário de Brasília).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) – www.fapetec.org.

O Peiex é fruto da parceria entre Sebrae-CE e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). Por meio de um acompanhamento técnico gratuito, o programa capacita os empreendedores para iniciarem ou ampliarem suas exportações de forma segura e planejada.

Leia mais

No Ceará, a meta do programa é atender 150 empresas por meio do Peiex, onde as oportunidades estão principalmente para Fortaleza e região metropolitana e Juazeiro do Norte. Estão sendo disponibilizadas 3 vagas para a modalidade monitor, onde a remuneração mensal chega a R$ 7.360,47; 18 vagas para técnicos, com remuneração de R$ 5.969,79 e, por fim, 6 vagas para apoio técnico, com remuneração de R$ 1.383,56.

Perfil

Os requisitos são de acordo com cada perfil: no caso do monitor e técnico é exigido formação universitária completa em Administração de Empresas, Comércio Exterior, Relações Internacionais ou Tecnólogo em Gestão Empresarial, com curso reconhecido pelo Ministério da Educação ou com Pós-graduação completa em comércio exterior ou, ainda, especializações em comércio exterior (com certificados acima de 120 horas).

Já para os candidatos a apoio técnico a formação é graduação universitária completa em Administração ou Comércio Exterior, reconhecido pelo Ministério da Educação, e com experiência comprovada, como profissional de nível médio, em atividades administrativas e de atendimento ao cliente, de acordo com as atribuições da vaga.

Processo seletivo

O processo seletivo consistirá em três (3) etapas de avaliação. A primeira etapa consiste na inscrição, onde é necessário o preenchimento completo e correto dos dados cadastrais das empresas, com envio da documentação da PJ e profissionais da equipe técnica.

Já a segunda etapa consiste na habilitação da PJ e equipe técnica, com análise, da banca analisadora da Fapetec, de toda a documentação, dados e informações encaminhados pelas empresas candidatas no ato da inscrição. Esta etapa é eliminatória.

E a etapa final, também eliminatória, é a entrevista por competências que será através de plataforma online, por uma banca examinadora com profissionais da Fapetec e Sebrae-CE.

Todos os detalhes estão no Edital 03/25 que está disponível na página da Fapetec - www.fapetec.org, na seção ‘Unidades de Seleção’. E, em caso de dúvidas, o atendimento é 100% eletrônico, por mensagens encaminhadas ao e-mail [email protected].

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar