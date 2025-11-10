Sebrae Ceará seleciona técnicos para programa de exportação

No Ceará, a meta do programa é atender 150 empresas por meio do Peiex / Crédito: FCO FONTENELE

Com o objetivo de preparar micro e pequenas empresas para o mercado internacional, o Sebrae-CE criou o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), oferecendo acompanhamento técnico gratuito. Para viabilizar o programa, a entidade abriu edital para seleção de fornecedores de serviços nas categorias de monitor, técnico e apoio técnico, com remunerações específicas para cada função, variando de R$ 1.383,56 até R$ 7.360,47.

Os requisitos de qualificação variam por cargo, exigindo formação universitária em áreas como Comércio Exterior e Administração, e o processo seletivo consiste em três etapas eliminatórias: inscrição, análise de documentação e entrevista por competências. As empresas interessadas, que incluem sociedades empresárias e empresários Individuais, podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 14 de novembro, às 17h00, (pelo horário de Brasília). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) – www.fapetec.org.

Perfil Os requisitos são de acordo com cada perfil: no caso do monitor e técnico é exigido formação universitária completa em Administração de Empresas, Comércio Exterior, Relações Internacionais ou Tecnólogo em Gestão Empresarial, com curso reconhecido pelo Ministério da Educação ou com Pós-graduação completa em comércio exterior ou, ainda, especializações em comércio exterior (com certificados acima de 120 horas).

Já para os candidatos a apoio técnico a formação é graduação universitária completa em Administração ou Comércio Exterior, reconhecido pelo Ministério da Educação, e com experiência comprovada, como profissional de nível médio, em atividades administrativas e de atendimento ao cliente, de acordo com as atribuições da vaga. Processo seletivo O processo seletivo consistirá em três (3) etapas de avaliação. A primeira etapa consiste na inscrição, onde é necessário o preenchimento completo e correto dos dados cadastrais das empresas, com envio da documentação da PJ e profissionais da equipe técnica.