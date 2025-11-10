Sebrae Ceará seleciona técnicos para programa de exportação

Sebrae Ceará seleciona técnicos para programa de exportaçãoFruto da parceria entre Sebrae-CE e Apex Brasil, a meta do programa Peiex é atender 150 empresas
Com o objetivo de preparar micro e pequenas empresas para o mercado internacional, o Sebrae-CE criou o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), oferecendo acompanhamento técnico gratuito.
Para viabilizar o programa, a entidade abriu edital para seleção de fornecedores de serviços nas categorias de monitor, técnico e apoio técnico, com remunerações específicas para cada função, variando de R$ 1.383,56 até R$ 7.360,47.
Os requisitos de qualificação variam por cargo, exigindo formação universitária em áreas como Comércio Exterior e Administração, e o processo seletivo consiste em três etapas eliminatórias: inscrição, análise de documentação e entrevista por competências.
As empresas interessadas, que incluem sociedades empresárias e empresários Individuais, podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 14 de novembro, às 17h00, (pelo horário de Brasília).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) – www.fapetec.org.
O Peiex é fruto da parceria entre Sebrae-CE e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). Por meio de um acompanhamento técnico gratuito, o programa capacita os empreendedores para iniciarem ou ampliarem suas exportações de forma segura e planejada.
No Ceará, a meta do programa é atender 150 empresas por meio do Peiex, onde as oportunidades estão principalmente para Fortaleza e região metropolitana e Juazeiro do Norte. Estão sendo disponibilizadas 3 vagas para a modalidade monitor, onde a remuneração mensal chega a R$ 7.360,47; 18 vagas para técnicos, com remuneração de R$ 5.969,79 e, por fim, 6 vagas para apoio técnico, com remuneração de R$ 1.383,56.
Perfil
Os requisitos são de acordo com cada perfil: no caso do monitor e técnico é exigido formação universitária completa em Administração de Empresas, Comércio Exterior, Relações Internacionais ou Tecnólogo em Gestão Empresarial, com curso reconhecido pelo Ministério da Educação ou com Pós-graduação completa em comércio exterior ou, ainda, especializações em comércio exterior (com certificados acima de 120 horas).
Já para os candidatos a apoio técnico a formação é graduação universitária completa em Administração ou Comércio Exterior, reconhecido pelo Ministério da Educação, e com experiência comprovada, como profissional de nível médio, em atividades administrativas e de atendimento ao cliente, de acordo com as atribuições da vaga.
Processo seletivo
O processo seletivo consistirá em três (3) etapas de avaliação. A primeira etapa consiste na inscrição, onde é necessário o preenchimento completo e correto dos dados cadastrais das empresas, com envio da documentação da PJ e profissionais da equipe técnica.
Já a segunda etapa consiste na habilitação da PJ e equipe técnica, com análise, da banca analisadora da Fapetec, de toda a documentação, dados e informações encaminhados pelas empresas candidatas no ato da inscrição. Esta etapa é eliminatória.
E a etapa final, também eliminatória, é a entrevista por competências que será através de plataforma online, por uma banca examinadora com profissionais da Fapetec e Sebrae-CE.
Todos os detalhes estão no Edital 03/25 que está disponível na página da Fapetec - www.fapetec.org, na seção ‘Unidades de Seleção’. E, em caso de dúvidas, o atendimento é 100% eletrônico, por mensagens encaminhadas ao e-mail [email protected].
