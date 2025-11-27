Ceará economiza mais de 11 bilhões em energia de prédios públicos

Ceará economiza mais de 11 bilhões em energia de prédios públicosInstaurado em novembro do ano passado, a iniciativa de adotar modelo de fontes renováveis reduziu mais de 31,17% no consumo de energia
Doze meses depois que o Governo do Ceará adotou ao Mercado Livre de Energia, os gastos caíram em 31,17% no consumo de energia de 130 prédios do serviço público, segundo balanço da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).
O ciclo de aposta no modelo de fontes renováveis promoveu uma economia de R$ 11.908.861,54. A iniciativa foi pioneira entre os estados brasileiros.
Liderada pela Seinfra, a migração de grandes prédios e equipamentos públicos para o modelo foi iniciada em novembro do ano passado.
Entre eles, estão a Arena Castelão, o Centro de Eventos do Ceará, hospitais regionais, escolas e unidades prisionais.
Como funciona o fornecimento de energia:
O fornecimento de energia renovável é realizado pela mesma empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, a EDP.
Com base em contrato firmado com a Seinfra, a distribuição da energia acontece sob a responsabilidade da Enel Ceará, enquanto a comercialização é feita no ambiente de contratação livre.
Pelo acordo com a comercializadora, está prevista a entrega de 13,4 MW médios (ou 117.000 MWh/ano) até 2029.
Este trâmite garante o abastecimento seguro, limpo e eficiente para os órgãos públicos estaduais.
A partir dessa estratégia, o Estado se antecipou em cinco anos à meta de autossuficiência energética, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 33.264.
O secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão, comenta que a estratégia evidencia o compromisso do Governo do Ceará com um consumo mais sustentável.
“Estamos comprometidos com a transição energética e com a sustentabilidade dos nossos equipamentos públicos. Com essa iniciativa, garantimos não só uma economia significativa aos cofres públicos, mas também um abastecimento consciente, oriundo de fontes renováveis e que trará benefícios às futuras gerações de toda a população cearense”, declara.
Novas migrações
A Seinfra incluiu no modelo, durante o mês de outubro, a sede da Secretaria de Proteção Social (SPS), com capacidade de redução nas contas de até 25,41%.
Durante novembro, foi adicionado o Hospital São José (-18,32%), primeira unidade com geração local a integrar o pacote e a nova Casa da Mulher Cearense de Tauá (-25%), primeira ligação de uma unidade já criada dentro do mercado livre.
Em 2026, a Seinfra projeta a migração de 56 novos órgãos e equipamentos de alto consumo, incluindo grandes prédios da Secretaria da Cultura, como a Pinacoteca, o Centro Dragão do Mar, o CineTeatro São Luiz e o Theatro José de Alencar.