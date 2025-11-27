Ceará economiza mais de 11 bilhões em energia de prédios públicos

Arena Castelão é um dos equipamentos com consumo de energia no mercado livre / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ciclo de aposta no modelo de fontes renováveis promoveu uma economia de R$ 11.908.861,54. A iniciativa foi pioneira entre os estados brasileiros. Liderada pela Seinfra, a migração de grandes prédios e equipamentos públicos para o modelo foi iniciada em novembro do ano passado. Entre eles, estão a Arena Castelão, o Centro de Eventos do Ceará, hospitais regionais, escolas e unidades prisionais. Como funciona o fornecimento de energia: O fornecimento de energia renovável é realizado pela mesma empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, a EDP.

Este trâmite garante o abastecimento seguro, limpo e eficiente para os órgãos públicos estaduais. A partir dessa estratégia, o Estado se antecipou em cinco anos à meta de autossuficiência energética, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 33.264. O secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão, comenta que a estratégia evidencia o compromisso do Governo do Ceará com um consumo mais sustentável.