Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará economiza mais de 11 bilhões em energia de prédios públicos

Ceará economiza mais de 11 bilhões em energia de prédios públicos

Instaurado em novembro do ano passado, a iniciativa de adotar modelo de fontes renováveis reduziu mais de 31,17% no consumo de energia
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Doze meses depois que o Governo do Ceará adotou ao Mercado Livre de Energia, os gastos caíram em 31,17% no consumo de energia de 130 prédios do serviço público, segundo balanço da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

O ciclo de aposta no modelo de fontes renováveis promoveu uma economia de R$ 11.908.861,54. A iniciativa foi pioneira entre os estados brasileiros.

Liderada pela Seinfra, a migração de grandes prédios e equipamentos públicos para o modelo foi iniciada em novembro do ano passado.

Entre eles, estão a Arena Castelão, o Centro de Eventos do Ceará, hospitais regionais, escolas e unidades prisionais.

Como funciona o fornecimento de energia:

O fornecimento de energia renovável é realizado pela mesma empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, a EDP.

Com base em contrato firmado com a Seinfra, a distribuição da energia acontece sob a responsabilidade da Enel Ceará, enquanto a comercialização é feita no ambiente de contratação livre.

Pelo acordo com a comercializadora, está prevista a entrega de 13,4 MW médios (ou 117.000 MWh/ano) até 2029.

Leia mais

Este trâmite garante o abastecimento seguro, limpo e eficiente para os órgãos públicos estaduais.

A partir dessa estratégia, o Estado se antecipou em cinco anos à meta de autossuficiência energética, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 33.264.

O secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão, comenta que a estratégia evidencia o compromisso do Governo do Ceará com um consumo mais sustentável.

“Estamos comprometidos com a transição energética e com a sustentabilidade dos nossos equipamentos públicos. Com essa iniciativa, garantimos não só uma economia significativa aos cofres públicos, mas também um abastecimento consciente, oriundo de fontes renováveis e que trará benefícios às futuras gerações de toda a população cearense”, declara.

Novas migrações

A Seinfra incluiu no modelo, durante o mês de outubro, a sede da Secretaria de Proteção Social (SPS), com capacidade de redução nas contas de até 25,41%.

Durante novembro, foi adicionado o Hospital São José (-18,32%), primeira unidade com geração local a integrar o pacote e a nova Casa da Mulher Cearense de Tauá (-25%), primeira ligação de uma unidade já criada dentro do mercado livre.

Em 2026, a Seinfra projeta a migração de 56 novos órgãos e equipamentos de alto consumo, incluindo grandes prédios da Secretaria da Cultura, como a Pinacoteca, o Centro Dragão do Mar, o CineTeatro São Luiz e o Theatro José de Alencar.

Veja saídas para economizar na conta de energia | Dei Valor

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar