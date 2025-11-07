Portuguesa EDP registra queda nos lucros e cita Brasil em alta de custos nos 9 meses de 2025
A empresa portuguesa EDP registrou lucro líquido recorrente de 974 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, queda de 11% frente o reportado em igual etapa de 2024, a 1,095 bilhão de euros, de acordo com balanço publicado na quarta-feira, 5.
Ainda, segundo o documento, os custos financeiros líquidos da EDP aumentaram 13%, para 742 milhões de euros, refletindo o acréscimo do custo médio da dívida em 43 pontos-base (pb) para 4,9%, refletindo a taxa de juros mais alta no Brasil e o aumento do endividamento nominal médio ante o ano anterior.
A empresa também informa que a dívida líquida nos nove primeiros meses de 2025 ficou em 17,3 bilhões de euros, maior do que os 15,5 bilhões de euros no mesmo período em 2024.
De acordo com a companhia, isso reflete o investimento realizado no período, uma menor contribuição de transações de rotação de ativos, assim como o pagamento do dividendo anual relativo a 2024, de 0,20 euro por ação, que ocorreu no dia 6 de maio.