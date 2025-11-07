Portuguesa EDP registra queda nos lucros e cita Brasil em alta de custos nos 9 meses de 2025

A empresa portuguesa EDP registrou lucro líquido recorrente de 974 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, queda de 11% frente o reportado em igual etapa de 2024, a 1,095 bilhão de euros, de acordo com balanço publicado na quarta-feira, 5.

Ainda, segundo o documento, os custos financeiros líquidos da EDP aumentaram 13%, para 742 milhões de euros, refletindo o acréscimo do custo médio da dívida em 43 pontos-base (pb) para 4,9%, refletindo a taxa de juros mais alta no Brasil e o aumento do endividamento nominal médio ante o ano anterior.