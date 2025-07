Ordem para obras do VLT Arena Castelão será dada até o começo de agosto, diz Elmano

A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que concedeu entrevista nesta terça-feira, 15 de julho, à rádio O POVO CBN .

A ordem de serviço para as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que irá do Aeroporto Internacional Pinto Martins até a Arena Castelão será dada entre o fim de julho e começo de agosto. O prazo estimado de intervenções é de 24 meses (dois anos), findando em 2027.

Em relação à mobilidade urbana, o projeto inclui a implantação de duas novas estações denominadas CEU e Castelão. Vale frisar que o projeto do ramal do VLT inclui um percurso que combina seções elevadas e ao nível do solo.

O consórcio VLT Aerocastelão, formado pelas empresas Vipetro Construções e Montagens Industriais, Construtora Gaspar e MPE Engenharia e Serviços, foi o vencedor da licitação. A obra é esperada desde a Copa do Mundo de 2014 e agora servirá para a Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada em Fortaleza.

Trata-se do melhor desenho para incluir o Bicicletar e a promessa de campanha do prefeito da Cidade, Evandro Leitão (PT), de construir um miniterminal nos arredores do estádio .

Para o projeto já se prevê a integração com a mobilidade de Fortaleza, tanto com bicicletas quanto ônibus.

Além disso, o chefe do Executivo estadual detalhou que fez a primeira reunião com o consórcio, solicitando que 20% do planejamento já comece a ser posto em prática, para ir fazendo os demais. "Imagino que já a partir de agosto teremos obra acontecendo no VLT", complementou.

Questionado sobre prevenções a mudanças no custo da obra, Winston disse que este ramal do VLT é um projeto mais simples. Ele o compara, por exemplo, à Linha Leste do metrô de Fortaleza, que é toda subterrânea, o que dá um caráter maior de “muitas imprevisibilidades, como o tipo de solo que se vai encontrar."

Ao O POVO , Hélio Winston Leitão, secretário da Infraestrutura do Ceará, detalhou, em 14 de março, que a ideia é coordenar o andamento da obra com a construção do miniterminal da Prefeitura de Fortaleza.

“Às vezes, o projeto prevê um solo, mas no local encontra-se outro, o que pode gerar variações no custo e na execução da obra. No caso do Castelão, acredito que seja mais difícil haver essas variações, porque as interferências são mínimas. A obra não é subterrânea, não há desapropriações. Já previmos as interferências possíveis”, analisou.

O que ele citou de adaptações necessárias, é a necessidade de a Enel Ceará fazer o remanejamento de postes e fiação em algumas áreas. “Isso pode gerar algumas interferências no trânsito, com deslocamento de veículos ou até interrupções temporárias. Mas são interferências bem controladas.”

O POVO procurou as secretarias de Infraestrutura de Fortaleza e do Ceará para saber como andam as tratativas de integração dos projetos e a Seinfra-CE informou que a demanda está sob a tutela da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), na gestão municipal.