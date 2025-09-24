CE: 100% dos prédios no Mercado Livre de Energia em 3 anos

Ceará planeja 100% dos prédios públicos no Mercado Livre de Energia em 3 anosO Governo do Ceará iniciou projeto a partir da contratação da empresas de energia EDP e já calcula economia de 30% na conta de energia
O Governo do Ceará estima que 100% dos prédios públicos da gestão estadual estejam conectas ao Mercado Livre de Energia nos próximos três anos.
Quem afirma é o secretário de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, que lidera a iniciativa.
Conforme os cálculos do Governo do Estado, a economia de energia obtida com a iniciativa chega a 30% mensalmente, a partir de contrato de fornecimento com a EDP.
"Nós temos toda uma programação que vai de acordo com cada órgão e a empresa de energia contratada, a EDP. O que posso afirmar é que ao longo dos próximos dois, três anos, queremos atingir esse patamar de 100%", completa.
A medida impacta todos os órgãos, imóveis públicos e imóveis pertencentes ao Estado do Ceará. Segundo o secretário, dois fatores maiores foram levados em consideração.
"Primeiro porque estamos economizando 30% na conta de energia do Estado. E segundo, também muito importante, é que a fonte de energia é limpa, advém de fonte renovável".
