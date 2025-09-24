CE: 100% dos prédios no Mercado Livre de Energia em 3 anos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-01-2024: Secretário Hélio Winston Leitão, Governador Elmano de Freitas e a Vice Jade Romero se reúnem com os secretários, com foco no alinhamento de projetos prioritários para execução em 2025 e 2026.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará estima que 100% dos prédios públicos da gestão estadual estejam conectas ao Mercado Livre de Energia nos próximos três anos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Quem afirma é o secretário de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, que lidera a iniciativa.

Conforme os cálculos do Governo do Estado, a economia de energia obtida com a iniciativa chega a 30% mensalmente, a partir de contrato de fornecimento com a EDP. Mercado livre de energia já conta mais de 3 mil consumidores Crédito: "Nós temos toda uma programação que vai de acordo com cada órgão e a empresa de energia contratada, a EDP. O que posso afirmar é que ao longo dos próximos dois, três anos, queremos atingir esse patamar de 100%", completa. A medida impacta todos os órgãos, imóveis públicos e imóveis pertencentes ao Estado do Ceará. Segundo o secretário, dois fatores maiores foram levados em consideração.