Enel vê alta no lucro líquido e eleva guidance para ano completo

A Enel teve lucro líquido ordinário de 5,7 bilhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, um crescimento de 5% na comparação com igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 13. O desempenho foi ajudado pelas operações da companhia na Espanha e na Colômbia.

O resultado levou a empresa de energia, com sede em Roma, a projetar que seu lucro líquido ordinário deve ficar levemente acima da faixa prevista de 6,7 bilhões de euros a 6,9 bilhões de euros no ano completo de 2025.