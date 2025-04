Hospital São José celebra 55 anos no tratamento de doenças infectocontagiosas no Ceará

O Hospital São José ganhou destaque pelo trabalho com ensino e pesquisa, contribuindo com a formação de médicos infectologistas e profissionais de outras áreas da saúde / Crédito: Reprodução/Hospital São José (HSJ)

Sendo referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, o Hospital São José (HSJ) celebra 55 anos em 2025. O hospital tem sua história marcada por epidemias e uma pandemia ( como a do vírus da imunodeficiência humana (HIV), Covid-19, dengue, cólera e coqueluche). O hospital acolheu pacientes com doenças como tétano, raiva humana, difteria, coqueluche, febre tifóide, meningite, tuberculose e hepatites virais, em sua primeira década de funcionamento.

Durante um período na década de 1980, a unidade clínica passou a receber também pacientes diagnosticados com aids — estágio mais avançado de infecção pelo HIV, sendo o único hospital a atender pessoas positivadas no Estado. Edson Buhamra, diretor-geral do HSJ, destaca que durante todos os episódios de endemias — tanto no Brasil, quanto no Ceará — o HSJ sempre esteve disposto a enfrentar todos os desafios para atender melhor os pacientes. "O São José nunca se rendeu às dificuldades e nunca deixou de fazer seu dever por dificuldades pontuais. Se falta algo, a gente improvisa; se a gente não sabe, a gente vai aprender. É um hospital que está sempre buscando a melhoria para a população", disse em nota enviada à imprensa. Estrutura do hospital Atualmente, cerca de 1.186 funcionários trabalham na instituição, que oferta serviços como ambulatórios especializados, Emergência 24 horas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Hospital Dia, Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), Imaginologia, Laboratório, Farmácia, entre outros.

Oriundo de Mombaça, a 304,50 km da Capital, o agricultor Francisco Geraldo de Lima Silva, 38, está internado há 35 dias no hospital para o tratamento da histoplasmose. Transmitida pela via respiratória através de inalação de conídias, a doença afeta principalmente os pulmões e o sistema reticuloendotelial. Ela é causada pelo fungo dimórfico Histoplasma capsulatum, e os principais sintomas são: febre, tosse, dificuldade para respirar, dores musculares, entre outros. “Fiz bastante exame particular e, para você ver, não deu diagnóstico de nada. Fui para o posto de saúde, que é do SUS, e mandaram a gente vir para cá, porque podia ser algo mais sério. Aqui eu tô me tratando e, graças a Deus, tô sempre melhor”, afirmou em nota enviada à imprensa.

Entre os colaboradores do HSJ, está a fisioterapeuta e servidora pública Lea Queiroz, que atua no hospital há mais de 25 anos. Para ela, um dos momentos mais marcantes foi o enfrentamento da pandemia de Covid-19, que demandou o aprendizado de técnicas para lidar com uma infecção desconhecida em tempo recorde. “A Covid me ensinou? Me ensinou, mas me ensinou mais como enfrentar o medo e, por exemplo, convencer uma pessoa a ficar dentro de um capacete Elmo. Eu coloquei na cabeça dos pacientes que, melhor do que ficar do lado de fora respirando normal, era ficar dentro do Elmo, que tinha um ar especial, todo limpo (...) Eu estava me doando, mas eu não estava me esquecendo de mim, eu estava me alimentando da história do outro”.

Apaixonada pela unidade, Lea afirma que o aprendizado com os pacientes é constante. "Se eu pensar que não vou ter que aprender nada, na semana seguinte tem um aprendizado", finaliza. O Hospital São José ganhou destaque pelo trabalho com ensino e pesquisa, contribuindo com a formação de médicos infectologistas e profissionais de outras áreas da saúde.