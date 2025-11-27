Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Black Friday 2025: veja ofertas antecipadas para não perder

Black Friday 2025 começa amanhã: veja ofertas que você não pode perder

A Black Friday 2025 acontece em 28 de novembro, mas as promoções já começaram. Para evitar armadilhas, é essencial pesquisar e comparar preços em diversas lojas e plataformas
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A tão aguardada Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, mas a tradição dos últimos anos se repete: as grandes promoções começaram antes, com lojas oferecendo cortes de preço ao longo de todo o mês.

Quem pretende aproveitar o evento precisa iniciar as pesquisas o quanto antes para não cair em armadilhas comuns nessa época, como falsos descontos ou sites mal-intencionados.

Com consumidores cada vez mais atentos, comparar valores se tornou essencial para evitar compras impulsivas ou enganosas. Além das visitas diretas aos portais das principais lojas, buscadores especializados ajudam a identificar oportunidades reais e acompanhar o histórico de preços.

Leia mais

A seguir, O POVO apresenta algumas ofertas imperdíveis da data de promoções.

Ofertas que já estão valendo antes da Black Friday

As promoções antecipadas já movimentam o comércio e incluem eletrônicos, eletrodomésticos, itens de tecnologia, livros e até bicicletas.

Veja alguns dos principais destaques disponíveis em grandes lojas.

Liquidificador Mondial Turbo Power L-99 FB — Preto

Alexa Echo Dot 5ª Geração com processador AZ2

Smartphone Motorola Moto G15 128 GB

Bicicleta de Passeio Ultra Bikes Aro 26 — Feminina Rosa

Smart TV Philco 50" P50EAA 4K Android TV

  • Quanto: De R$ 2.499 por R$ 1.639,65 (34% off no Pix)
  • Onde: Mercado Livre

Forno Elétrico e Air Fryer Eos 25L 3 em 1 Inox EFE25AID 220v

Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375L com Extrafrio

  • Quanto: De R$ 2.966,90 por R$ 2.670,21 à vista no Pix
  • Onde: Leroy Merlin

O Morro dos Ventos Uivantes — Limited Edition

  • Quanto: R$ 10,47 (70% off)
  • Onde: Amazon

Apple iPhone 15 (128 GB) — Preto

  • Quanto: R$ 3.869,10
  • Onde: Amazon

PC Gamer Completo Intel Core i7, 16 GB, SSD 512 GB + Monitor 19"

  • Quanto: R$ 1.690,03
  • Onde: Amazon

Fone de ouvido TWS Philips TAT1209BK/00 — Bluetooth, IPX4

>> Siga o canal de Economia O POVO no WhatsApp

Air Fryer Eos Chef Gourmet 4L Preto EAF40P 110v

Box Oscar Wilde Essencial — 3 livros

  • Quanto: De R$ 69,90 por R$ 24,98 (64% off)
  • Onde: Amazon

Leia mais

Onde pesquisar preços com mais segurança

Os comparadores online são ferramentas valiosas para quem deseja fazer uma análise mais completa antes de finalizar a compra.

Plataformas como BondFaro, Buscapé, JáCotei, Zoom e Google Shopping permitem verificar o valor de um mesmo produto em diversas lojas ao mesmo tempo, além de fornecer gráficos que mostram a variação de preço ao longo das semanas.

Esse tipo de pesquisa é especialmente eficiente para itens padronizados, como eletrônicos, eletrodomésticos e produtos de linha fixa, que costumam manter a mesma especificação em diferentes varejistas.

Já roupas e itens de moda podem ter variações de modelo, o que dificulta a comparação direta.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar