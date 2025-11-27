Black Friday 2025: veja ofertas antecipadas para não perder

Black Friday 2025 começa amanhã: veja ofertas que você não pode perderA Black Friday 2025 acontece em 28 de novembro, mas as promoções já começaram. Para evitar armadilhas, é essencial pesquisar e comparar preços em diversas lojas e plataformas
A tão aguardada Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, mas a tradição dos últimos anos se repete: as grandes promoções começaram antes, com lojas oferecendo cortes de preço ao longo de todo o mês.
Quem pretende aproveitar o evento precisa iniciar as pesquisas o quanto antes para não cair em armadilhas comuns nessa época, como falsos descontos ou sites mal-intencionados.
Com consumidores cada vez mais atentos, comparar valores se tornou essencial para evitar compras impulsivas ou enganosas. Além das visitas diretas aos portais das principais lojas, buscadores especializados ajudam a identificar oportunidades reais e acompanhar o histórico de preços.
A seguir, O POVO apresenta algumas ofertas imperdíveis da data de promoções.
Ofertas que já estão valendo antes da Black Friday
As promoções antecipadas já movimentam o comércio e incluem eletrônicos, eletrodomésticos, itens de tecnologia, livros e até bicicletas.
Veja alguns dos principais destaques disponíveis em grandes lojas.
Liquidificador Mondial Turbo Power L-99 FB — Preto
- Quanto: R$ 94,91 no Pix
- Onde: Magazine Luiza
Alexa Echo Dot 5ª Geração com processador AZ2
- Quanto: R$ 261,14
- Onde: Mercado Livre
Smartphone Motorola Moto G15 128 GB
- Quanto: R$ 615,12
- Onde: Site da Motorola
Bicicleta de Passeio Ultra Bikes Aro 26 — Feminina Rosa
- Quanto: R$ 577,62
- Onde: Amazon
Smart TV Philco 50" P50EAA 4K Android TV
- Quanto: De R$ 2.499 por R$ 1.639,65 (34% off no Pix)
- Onde: Mercado Livre
Forno Elétrico e Air Fryer Eos 25L 3 em 1 Inox EFE25AID 220v
- Quanto: R$ 539,10
- Onde: Amazon
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375L com Extrafrio
- Quanto: De R$ 2.966,90 por R$ 2.670,21 à vista no Pix
- Onde: Leroy Merlin
O Morro dos Ventos Uivantes — Limited Edition
- Quanto: R$ 10,47 (70% off)
- Onde: Amazon
Apple iPhone 15 (128 GB) — Preto
- Quanto: R$ 3.869,10
- Onde: Amazon
PC Gamer Completo Intel Core i7, 16 GB, SSD 512 GB + Monitor 19"
- Quanto: R$ 1.690,03
- Onde: Amazon
Fone de ouvido TWS Philips TAT1209BK/00 — Bluetooth, IPX4
- Quanto: R$ 109,15
- Onde: Amazon
Air Fryer Eos Chef Gourmet 4L Preto EAF40P 110v
- Quanto: R$ 152,10
- Onde: Amazon
Box Oscar Wilde Essencial — 3 livros
- Quanto: De R$ 69,90 por R$ 24,98 (64% off)
- Onde: Amazon
Onde pesquisar preços com mais segurança
Os comparadores online são ferramentas valiosas para quem deseja fazer uma análise mais completa antes de finalizar a compra.
Plataformas como BondFaro, Buscapé, JáCotei, Zoom e Google Shopping permitem verificar o valor de um mesmo produto em diversas lojas ao mesmo tempo, além de fornecer gráficos que mostram a variação de preço ao longo das semanas.
Esse tipo de pesquisa é especialmente eficiente para itens padronizados, como eletrônicos, eletrodomésticos e produtos de linha fixa, que costumam manter a mesma especificação em diferentes varejistas.
Já roupas e itens de moda podem ter variações de modelo, o que dificulta a comparação direta.