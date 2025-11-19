Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

33% das pessoas planejam comprar um smartphone novo na Black Friday, mostra pesquisa

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Ao menos um terço dos consumidores considera comprar um novo smartphone na Black Friday. É o que revela uma pesquisa realizada pela Ipsos, sob encomenda da marca chinesa de celulares JOVI. Os números foram antecipados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O estudo indica também que 30% dos consumidores talvez adquiram um smartphone na Black Friday. O preço médio da intenção de compra é de R$ 2.492,00, valor que, segundo a JOVI, se aproxima dos preços dos celulares "de entrada".

"A Black Friday é um dos grandes momentos para o varejo no Brasil e será a primeira da JOVI no País. Estamos com promoções em todo o portfólio durante o mês de novembro, inclusive com produtos na faixa de preço que o brasileiro está disposto a pagar", diz o diretor de Produto da JOVI Brasil, André Varga.

A pesquisa mostra ainda que 22% dos entrevistados estão poupando dinheiro para compras na temporada de promoções, enquanto 21% planejam a maioria das aquisições "não urgentes" para esse momento. Quase um quinto (19%) diz possuir uma reserva financeira disponível para a Black Friday.

Na contramão, 34% afirmam não guardar dinheiro nem ter reserva específica para a Black Friday. Para 32%, "depende muito da urgência ou do valor do produto", enquanto 26% não costumam esperar, preferindo comprar por necessidade ou quando encontram boas ofertas.

O estudo quantitativo foi realizado online pela Ipsos e encomendado pela JOVI no Brasil. A coleta ocorreu entre 22 e 28 de outubro, com 1.200 entrevistas com homens e mulheres de 18 anos ou mais das classes ABC, em todas as regiões do País. A margem de erro é de 2,8 pontos porcentuais (p.p.).

