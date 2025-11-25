Black Friday: 5 dicas práticas para você fugir de fraudes

Dia de descontos demanda cuidado com fraudes e golpes. Na foto, preparação de lojas no Centro de Fortaleza, para a Black Friday / Crédito: FERNANDA BARROS

A Black Friday, um dos períodos mais aguardados do comércio eletrônico, também se transformou em um terreno fértil para criminosos que atuam no campo digital. Com o avanço da inteligência artificial (IA), os golpes vêm se tornando cada vez mais sofisticados e difíceis de detectar. Os fraudadores não se limitam a criar sites falsos ou ofertas atraentes para fazer vítimas, eles também passaram a utilizar ferramentas de IA para criar vozes, rostos e até vídeos que parecem reais, em uma nova modalidade de golpes que exigem atenção redobrada dos consumidores.

Leia mais Black Friday e Natal: shoppings ofertam até 80% de desconto Sobre o assunto Black Friday e Natal: shoppings ofertam até 80% de desconto Dados do Serasa Experian apontam que na Black Friday de 2024 foram registradas 333 tentativas de fraudes por hora no Brasil. Golpes na Black Friday 2025 Listamos como alguns desses golpes são aplicados e como não cair neles na Black Friday de 2025, que vai ocorrer na semana de 28 de novembro: Deepfakes Um dos golpes mais preocupantes, segundo especialistas ouvidos pela DW, envolvem a utilização de deepfakes, ou seja, vídeos ou áudios manipulados por inteligência artificial que imitam pessoas famosas ou até mesmo funcionários de empresas.

Durante a temporada de promoções, é comum que golpistas usem esse tipo de tecnologia para enviar mensagens de áudio ou vídeos falsos se passando por outras pessoas anunciando supostas "ofertas exclusivas" ou produtos com descontos imperdíveis. O consumidor, confiando na imagem, acaba clicando em links fraudulentos, fornecendo dados pessoais e até mesmo realizando pagamentos. Prestar atenção no movimento dos olhos, das mãos e analisar se a pessoa está com "aparência plastificada” e fala robotizada ou com pausas pode ajudar a identificar se aquele vídeo é produzido com auxílio de inteligência artificial. Leia mais Como descobrir se o vídeo que você está vendo é real ou gerado por IA Sobre o assunto Como descobrir se o vídeo que você está vendo é real ou gerado por IA

"Muita gente já caiu nisso nos últimos anos, as ferramentas melhoraram muito e talvez o grande tema da evolução da IA em 2025 tenha sido o avanço em vídeo, ou seja, exatamente nessa área. A minha recomendação, além dessa desconfiança, é ficar de olho nos canais oficiais dessas pessoas ou lojas, porque caso esse artista, famoso ou influencer, esteja fazendo parte daquela campanha existe uma grande chance de que apareça também nas suas redes sociais", explica Arthur Igreja, especialista em Tecnologia e Inovação. Sites falsos Apesar de não ser um golpe novo, ainda é comum que criminosos criem sites falsos idênticos aos de grandes varejistas, com logotipos e endereços visuais quase indistinguíveis. O consumidor, atraído por preços abaixo do mercado, acaba comprando nesses sites e nunca recebe o produto. Ou ainda digita os dados do cartão de crédito em uma página falsa e assim tem os dados roubados e compras feitas de maneira indevida.