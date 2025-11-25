Black Friday de Empregos oferta mais de 6 mil vagas no Ceará

Empresas parceiras estarão na Praça José de Alencar para entrevistar e encaminhar os selecionados / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As ofertas para a Black Friday não envolvem só compra de serviços e produtos no Ceará. A próxima sexta-feira, 28, vai contar também com a oferta de mais de seis mil vagas de emprego formal no Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado É a 5ª edição da Black Friday de Empregos, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) em parceria com a Secretaria do Trabalho e empresas.