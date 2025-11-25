Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Black Friday de Empregos oferta mais de 6 mil vagas no Ceará

Ação promovida pelo Sine/IDT acontece na próxima sexta-feira, 28, no Centro de Fortaleza e demais unidades pelo Estado
As ofertas para a Black Friday não envolvem só compra de serviços e produtos no Ceará. A próxima sexta-feira, 28, vai contar também com a oferta de mais de seis mil vagas de emprego formal no Estado.

É a 5ª edição da Black Friday de Empregos, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) em parceria com a Secretaria do Trabalho e empresas.

"Neste fim de ano, enquanto milhares se preparam para aproveitar as ofertas, os trabalhadores em busca de colocação encontram na instituição um cenário ainda mais favorável, com vagas de emprego e novas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho", destaca nota do IDT.

Quando e onde acontece a Black Friday de Empregos?

A ação acontece presencialmente na Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, entre 8h e 16h da próxima sexta-feira, 28 de novembro. Mas há oportunidades também em qualquer unidade do Sine, segundo informou o IDT.

Na Capital, o evento deve contar ainda com orientação por meio de palestras, serviços na área da saúde, emissão do Cartão VaiVem Trabalhador e seleções presenciais e encaminhamentos feitos pelas empresas parceiras.

Como participar?

Os interessados em conseguir um trabalho de carteira assinada na Black Friday de Empregos devem comparecer à Praça José de Alencar ou a qualquer unidade do Sine/IDT do Ceará com RG, CPF, currículo e comprovante de endereço.

