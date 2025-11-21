Black Friday e Natal: shoppings ofertam até 80% de desconto

Black Friday e Natal: shoppings ofertam até 80% de descontoPeríodo de compras deve aumentar em até 25% a movimentação de clientes nos centros de compras, que preparam campanhas para atrair mais pessoas
Shoppings de Fortaleza e da região metropolitana esperam um crescimento de até 25% na movimentação em relação ao ano passado, com descontos vão até 80%.
Neste ano, a Black Friday se consagrou como a segunda melhor data para varejo em Fortaleza, após pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), que projeta uma movimentação de R$ 426 milhões no período.
Já o Natal continua consagrado como o período mais lucrativo do ano para o comércio brasileiro. Para este ano, é esperado um crescimento de até 15% nas vendas em relação ao restante do período comercial.
Iguatemi Bosque
O Shopping Iguatemi inicia o período de promoções de fim de ano com lojas oferecendo descontos de até 70% em seus produtos, além da Campanha promocional de Natal, que irá até o dia 4 de dezembro e sorteará um automóvel GWM Tank 300 e R$100 mil em vales-compras. Para participar, o cliente precisa somar R$ 500 em compras e cadastrar no aplicativo do shopping.
Para a Black Friday, a expectativa é um crescimento de 10% no fluxo de clientes em relação ao ano passado, com cerca de 100 mil pessoas circulando pelo shopping. Além disso, também é esperado um aumento de cerca de 15% nas vendas.
Já para o período de Natal, a expectativa também é de um crescimento de 10% no fluxo de pessoas e um aumento de aproximadamente 15% nas vendas.
North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping
O North Shopping Maracanaú iniciará com uma antecipação da Black Friday no dia 22 de novembro, quando os clientes mais engajados terão acesso a uma distribuição exclusiva de brindes, incentivando-os a aproveitar os esquentas e as ofertas que muitas lojas do shopping já estão praticando, com descontos que podem chegar a 70%.
A celebração continua na sexta-feira (28) da Black Friday, culminando em uma ação com o jogo Plinko, quando haverá mais distribuição de brindes.
A Ancar Ivanhoe estima um crescimento de até 6% nas vendas entre os dias 18 e 24 de dezembro. Já no dia 23, onde se tem o maior volume de vendas, a empresa estima 7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os segmentos que preveem os maiores avanços nas vendas para a data este ano são: lojas de departamento com 4% e vestuário com 8%.
Shopping Eusébio
O shopping Eusébio informou que já conta com lojas como Casas Bahia, Ibyte e Magazine Luiza com promoções e liquidações especiais em antecipação para a Black Friday, com a data oficial iniciando no dia 24/11 e indo até o dia 30/11.
Além disso, está em andamento a campanha “Natal que Abre Portas”, que segue até o dia 12 de janeiro e sorteará um apartamento da empresa Victa Engenharia. Para concorrer, o cliente precisa comprar a partir de R$ 400.
Para o período, a expectativa é que 120 mil pessoas compareçam ao shopping na semana da Black Friday, um crescimento de 35% em relação ao restante do mês.
Shopping Benfica
No Shopping Benfica, lojas como RiHappy e Americanas também já iniciaram suas ofertas para a Black Friday. Os descontos projetados pelo centro de compras vão até 70%.
Além disso, o Shopping oferecerá 50% de desconto no dia 29, a cada 5 horas.
Em relação ao fluxo para a Black Friday e o período natalino, é esperado um crescimento de pelo menos 25% em comparação com o ano anterior.
RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy
Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy informaram que conta com a campanha “Happy Friday – RioMar em Dobro”, entre os dias 28 e 30 de novembro, com descontos de até 70% e horário estendido para as lojas dos shoppings.
Os horários estendidos funcionam da sexta ao domingo:
- Sexta-feira (28/11), das 9h às 23h;
- Sábado (29/11), das 9h às 22h;
- Domingo (30/11), das 12h às 21h.
Terrazo Shopping
Durante a Black Friday, o Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, oferecerá estacionamento gratuito, com todas lojas ofertando descontos de até 70% em seus produtos.
É esperado um incremento de fluxo de pessoas em mais de 30% e vendas acima de 40% em relação ao no passado nesses períodos.
Centro Fashion
O Centro Fashion contou que iniciou período de promoção para os sacoleiros desde o dia 24/10. No final do mês de novembro, o shopping inicia a ação para varejo.
De 25 a 29 de novembro, o Centro Fashion ofertará descontos relativos à Black Friday, com uma expectativa de 1 milhão de clientes durante o fim de ano, cerca de 20% a mais do que em outros períodos.
Giga Mall
O Shopping Giga Mall iniciará no dia 24 de novembro a campanha Black Week Giga Mall, que irá até 29 de novembro, com descontos que chegam a 80% em produtos selecionados.
As promoções devem permanecer até o fim do estoque.
Estação Fashion
O Estação Fashion informou que ofertará, em sua campanha de Black Friday, distribuição de vouchers de desconto e de brindes.
Para o final do ano, é esperado um fluxo de 150 mil pessoas por dia, com uma movimentação de até R$ 30 milhões em compras.
Lojas
Lojas instaladas dentro e fora dos shoppings também seguem suas campanhas independentes do centro de compras.
A Couro Fino ofertará até 70% de desconto em produtos como bolsas, mochilas, pastas e calçados, com a promoção seguindo até 30 de novembro em todas as lojas físicas e no e-commerce exclusivo para atacado.
Já a Ibyte está oferecendo desconto em produtos sinalizados como caixas de som de alto desempenho, monitores para home office e lazer, headsets gamer e nobreaks da marca Get em todas as lojas físicas e no site oficial da rede, além de garantia de entrega no mesmo dia ou retirada em qualquer loja em até duas horas para clientes de Fortaleza.
