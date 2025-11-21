Black Friday e Natal: shoppings ofertam até 80% de desconto

Lojas adiantam promoções a uma semana da data de compras / Crédito: FÁBIO LIMA

Neste ano, a Black Friday se consagrou como a segunda melhor data para varejo em Fortaleza, após pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), que projeta uma movimentação de R$ 426 milhões no período. Já o Natal continua consagrado como o período mais lucrativo do ano para o comércio brasileiro. Para este ano, é esperado um crescimento de até 15% nas vendas em relação ao restante do período comercial. Iguatemi Bosque O Shopping Iguatemi inicia o período de promoções de fim de ano com lojas oferecendo descontos de até 70% em seus produtos, além da Campanha promocional de Natal, que irá até o dia 4 de dezembro e sorteará um automóvel GWM Tank 300 e R$100 mil em vales-compras. Para participar, o cliente precisa somar R$ 500 em compras e cadastrar no aplicativo do shopping. Para a Black Friday, a expectativa é um crescimento de 10% no fluxo de clientes em relação ao ano passado, com cerca de 100 mil pessoas circulando pelo shopping. Além disso, também é esperado um aumento de cerca de 15% nas vendas.

A celebração continua na sexta-feira (28) da Black Friday, culminando em uma ação com o jogo Plinko, quando haverá mais distribuição de brindes. A Ancar Ivanhoe estima um crescimento de até 6% nas vendas entre os dias 18 e 24 de dezembro. Já no dia 23, onde se tem o maior volume de vendas, a empresa estima 7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os segmentos que preveem os maiores avanços nas vendas para a data este ano são: lojas de departamento com 4% e vestuário com 8%. Shopping Eusébio O shopping Eusébio informou que já conta com lojas como Casas Bahia, Ibyte e Magazine Luiza com promoções e liquidações especiais em antecipação para a Black Friday, com a data oficial iniciando no dia 24/11 e indo até o dia 30/11.

Além disso, está em andamento a campanha “Natal que Abre Portas”, que segue até o dia 12 de janeiro e sorteará um apartamento da empresa Victa Engenharia. Para concorrer, o cliente precisa comprar a partir de R$ 400. Para o período, a expectativa é que 120 mil pessoas compareçam ao shopping na semana da Black Friday, um crescimento de 35% em relação ao restante do mês. Shopping Benfica No Shopping Benfica, lojas como RiHappy e Americanas também já iniciaram suas ofertas para a Black Friday. Os descontos projetados pelo centro de compras vão até 70%.