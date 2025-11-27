Ação de Graças e Black Friday: qual é a relação entre as datas?As datas estão marcadas consecutivamente no calendário brasileiro, nos dias 27 e 28 de novembro; saiba se elas estão relacionadas e o motivo
Os dias 27 e 28 de novembro têm dois eventos marcados no calendário: Dia de Ação de Graças e Black Friday, respectivamente.
Apesar de serem dois momentos que não se relacionam entre si por tradição, se relacionam pela definição das datas em que foram escolhidos anualmente.
Na quinta-feira, a população tira o dia para agradecer pelo ano. Na sexta, aproveitam a folga para aproveitar as promoções dos shoppings.
Ação de Graças e Black Friday: entenda como surgiu a relação
Ambas datas têm suas origens nos Estados Unidos, mas, no Brasil, elas vieram de formas separadas. Por isso, imaginar uma relação entre as duas pode parecer estranho.
O termo “Black Friday” surgiu nos EUA, em 1950, quando um trânsito caótico e congestionado tomou conta das ruas de Filadélfia um dia depois do feriado de Ação de Graças.
Cerca de três décadas depois, o termo passou a significar que o dia após o feriado é o momento do ano em que os varejistas saíam do vermelho, o prejuízo, para o preto, o lucro.
Com isso, a data passou a marcar o impulso das vendas com grandes ofertas e promoções, movimentando o país após a folga do dia anterior. Também se tornou o ponto de início da temporada de compras para o Natal, sendo um momento para adiantar os presentes por um preço acessível.
Ação de Graças e Black Friday: como surgiram no Brasil
O Dia de Ação de Graças não é comemorado ou é feriado no Brasil, mesmo tendo a data marcada anualmente no calendário.
Sua celebração, mesmo que mínima, é feita em escolas de educação inglesa, empresas de origem norte-americana e famílias da religião protestante.
Antes dos banquetes e dos atos de solidariedade, a Ação de Graças foi instituída por lei por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco durante o governo de Eurico Dutra Gaspar, em 1949. A ideia veio da movimentação observada em território norte-americano.
A seleção da data só aconteceu em 1966, sendo escolhida para ser celebrada na 4ª quinta-feira do mês de novembro, antecedendo o dia das maiores promoções do ano.
Já a Black Friday foi marcada para a última sexta-feira de novembro. É um momento que vários brasileiros esperam o ano todo para poderem comprar itens de suas listas de desejos por um preço mais acessível.
Nos EUA, a Black Friday surgiu por efeito do feriado também chamado de Thanksgiving. Entretanto, chegou em território brasileiro como uma maneira de movimentar a economia do País, visto o sucesso no outro.