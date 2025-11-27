Ação de Graças e Black Friday: qual é a relação?

Dia de Ação de Graças e Black Friday surgiram nos Estados Unidos / Crédito: Karola G/Pexels/Fernanda Barros/O Povo

Os dias 27 e 28 de novembro têm dois eventos marcados no calendário: Dia de Ação de Graças e Black Friday, respectivamente. Apesar de serem dois momentos que não se relacionam entre si por tradição, se relacionam pela definição das datas em que foram escolhidos anualmente.

Com isso, a data passou a marcar o impulso das vendas com grandes ofertas e promoções, movimentando o país após a folga do dia anterior. Também se tornou o ponto de início da temporada de compras para o Natal, sendo um momento para adiantar os presentes por um preço acessível. Leia mais Decoração de Natal: saiba onde e o que comprar em Fortaleza Sobre o assunto Decoração de Natal: saiba onde e o que comprar em Fortaleza

Ação de Graças e Black Friday: como surgiram no Brasil O Dia de Ação de Graças não é comemorado ou é feriado no Brasil, mesmo tendo a data marcada anualmente no calendário. Sua celebração, mesmo que mínima, é feita em escolas de educação inglesa, empresas de origem norte-americana e famílias da religião protestante.

Antes dos banquetes e dos atos de solidariedade, a Ação de Graças foi instituída por lei por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco durante o governo de Eurico Dutra Gaspar, em 1949. A ideia veio da movimentação observada em território norte-americano. A seleção da data só aconteceu em 1966, sendo escolhida para ser celebrada na 4ª quinta-feira do mês de novembro, antecedendo o dia das maiores promoções do ano. Já a Black Friday foi marcada para a última sexta-feira de novembro. É um momento que vários brasileiros esperam o ano todo para poderem comprar itens de suas listas de desejos por um preço mais acessível.