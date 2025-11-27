Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Procon divulga os maiores preços da Black Friday em Fortaleza

O departamento analisou 132 itens na Capital, em lojas físicas e em virtuais, e alerta para alta diferença de presos e falsas promoções
Foram divulgados, pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), nessa quarta-feira, 26, o ranking dos produtos com maior variação de preços na Black Friday 2025 na Capital.

Entre os 132 itens analisados, tanto em lojas físicas quanto virtuais de Fortaleza, estão eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utilidades domésticas.

Veja o ranking abaixo.

Os dados foram coletados ao longo dos últimos meses em 12 regionais e em 9 grandes varejistas online.

O objetivo é permitir que os consumidores comparem os preços antes da Black Friday com os que são colocados como promoções durante a data. Assim, é possível identificar elevações injustificadas e evitar cair em propaganda enganosa ou falsas ofertas.

LEIA TAMBÉM | Agregador do Preço Comparado: ferramenta compara preços de produtos de supermercados em Fortaleza

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, alerta os consumidores para redobrar a atenção.

“Mais uma vez encontramos variações muito expressivas, especialmente no comércio virtual. Em alguns casos, o mesmo produto chega a custar quase cinco vezes mais de uma loja para outra”, destaca.

Rabelo comenta que é fundamental comparar preços e desconfiar de descontos muito altos. “Nesta Black Friday, a pesquisa continua sendo o maior aliado do consumidor”, completa.

Vejas os preços nas lojas físicas

  1. Liquidificador mondial l-1200w 92,21% (regional 1)
    Menor: R$ 139,90
    Maior: R$ 268,90
  2. Air fryer britância 4,2l bfr37 preta 82,76% (regional 1)
    Menor: R$ 219,90
    Maior: R$ 401,90
  3. Air fryer britância redstone bfr50 5,5l preta 66,89% (regional 4)
    Menor: R$ 299,00
    Maior: R$ 499,00
  4. Celular samsung galaxy a36 128gb 66,72% (regional 1)
    Menor: R$ 1199,00
    Maior: R$ 1999,00
  5. Fogão dako 4 bocas 60,06% (regional 6)
    Menor: R$ 1198,80
    Maior: R$ 1918,80

Veja os preços nas lojas virtuais

  1. Motorola Moto g75 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) no EXTRA com 455,86%
    Menor: R$ 1.799,00
    Maior: R$ 9.999,99
  2. Cafeteira Expresso Arno Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus na CASAS Bahia com 175,69%
    Menor: R$ 399,00
    Maior: R$ 1.099,99
  3. Panela De Pressão Elétrica Digital 6L Mondial no FAST SHOP com 165,29%
    Menor: R$ 229,90
    Maior: R$ 609,90
  4. Cafeteira Elétrica Mondial Dolce Arome Digital - Programável no MERCADO LIVRE com 150,18%
    Menor: R$ 139,90
    Maior: R$ 350,00
  5. Apple Watch Series 10 GPS + Celular – 42mm no EXTRA com 148,81%
    Menor: R$ 3.899,00
    Maior: R$ 9.700,91

Black Friday: 10 dicas para aproveitar | Dei Valor

