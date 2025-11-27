Procon divulga os maiores preços da Black Friday em Fortaleza

O departamento analisou 132 itens na Capital, em lojas físicas e em virtuais, e alerta para alta diferença de presos e falsas promoções

Foram divulgados, pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor ( Procon Fortaleza ), nessa quarta-feira, 26, o ranking dos produtos com maior variação de preços na Black Friday 2025 na Capital.

Entre os 132 itens analisados, tanto em lojas físicas quanto virtuais de Fortaleza, estão eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utilidades domésticas.

Veja o ranking abaixo.

Os dados foram coletados ao longo dos últimos meses em 12 regionais e em 9 grandes varejistas online.

O objetivo é permitir que os consumidores comparem os preços antes da Black Friday com os que são colocados como promoções durante a data. Assim, é possível identificar elevações injustificadas e evitar cair em propaganda enganosa ou falsas ofertas.